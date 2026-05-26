Сегодня 08:45
Танкери-діверсанти

російські танкери «тіньового флоту», які транспортують підсанкційну нафту через Балтійське та Північне моря, можуть бути повʼязані з гібридними операціями, зокрема пошкодженням підводних кабелів і запуском розвідувальних дронів поблизу військових об'єктів та аеропортів країн НАТО.

● Як зазначається у звіті (https://acleddata.com/report/russias-shadow-fleet-presents-sustained-hybrid-war-threat-sea) організації ACLED, яка спеціалізується на зборі та аналізі даних про збройні конфлікти, під прикриттям цивільних танкерів росія розміщує на суднах «тіньового флоту» обладнання для радіолокаційної розвідки та глушіння сигналів GPS. Крім того, ці кораблі здатні здійснювати моніторинг критичної підводної інфраструктури НАТО.

● З початку 2025 року зафіксовано щонайменше 54 підозрілі дронові інциденти поблизу критичної інфраструктури європейських країн та чотири випадки пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

❗️росія системно використовує «тіньовий флот» як елемент гібридної війни. Постійна присутність таких суден (https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/shadow-fleet?f%5Bsearch%5D=&f%5Bc%5D=&f%5Bt%5D=&f%5Bn%5D=&f%5Bgroup_id%5D=&f-ca=&f-cs=1&f%5Bcs2%5D=&f%5Bma%5D=) поблизу критичної інфраструктури створює довгострокову безпекову загрозу для країн Балтійського та Північного морів. Тому посилення контролю над «тіньовим флотом», зокрема нові санкції, стає для Європи стратегічним питанням безпеки.

Центр раніше повідомляв (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15833) про попередження від естонської та данської розвідок про зростання загрози від активності росії в Балтійському морі.

