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тариф на електроенергію для українців зросте до 2,64 грн за кВт-год

тариф на електроенергію для українців зросте до 2,64 грн за кВт-год

Як і прогнозувало ZN.UA, тариф на електроенергію для українців зросте, але буде нижчим за пропозицію НКРЕКП.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що уряд ухвалив рішення підняти ціну для населення до 2,64 грн за кВт-год з 1 червня.

"Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми", — цитує міністра "Суспільне".

**Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг наполягала на тарифі 2,88 грн/кВт-год.

https://t.me/znua_live/95576

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