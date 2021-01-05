Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:51
Просмотров: 43

Тариф утвердили: с 1 января жители Харьковщины будут больше платить за транспортировку газа

Тариф утвердили: с 1 января жители Харьковщины будут больше платить за транспортировку газа

НКРЭКП утвердила цены на транспортировку “голубого топлива” для ряда облгазов Украины.

Тариф на транспортировку газа для АО “Харьковгаз”, которое обслуживат жителей Харьковской области, вырос почти вдвое – с 1,36 до 2,48 гривны за кубометр в месяц. Подорожала стоимость транспортировки и для АО “Харьковгоргаз”, которое обслуживает жителей Харькова – до 0,42 гривны за кубометр, тогда как до 31 декабря стоимость составляла 0,36 гривны. Решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Источник: objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове закрывается сеть супермаркетов
Сегодня 07:57    226
В яких районах Харківської області найбільше хворіють на грип
Сегодня 07:39    106
У харьковчан в руках взорвались петарды
Сегодня 07:12    126
У Харківській області робітникам заборгували майже 583 мільйони гривень
Сегодня 06:45    86
Трамваї №5 і 6 не ходитимуть до кінця травня, трамвай №8 тимчасово змінить маршрут, а тролейбус №2 поновить основний маршрут
Сегодня 06:18    110
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    143
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу
04.01.2021 10:06    208
Норвезька компанія відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції - ЗМІ
04.01.2021 09:55    163
Из Харькова пустили автобус в Луганскую область
04.01.2021 09:00    263
В Харькове медики исполнили зажигательный танец (ФОТО, ВИДЕО)
04.01.2021 08:32    336
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 