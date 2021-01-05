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Тариф утвердили: с 1 января жители Харьковщины будут больше платить за транспортировку газа
НКРЭКП утвердила цены на транспортировку “голубого топлива” для ряда облгазов Украины.
Тариф на транспортировку газа для АО “Харьковгаз”, которое обслуживат жителей Харьковской области, вырос почти вдвое – с 1,36 до 2,48 гривны за кубометр в месяц. Подорожала стоимость транспортировки и для АО “Харьковгоргаз”, которое обслуживает жителей Харькова – до 0,42 гривны за кубометр, тогда как до 31 декабря стоимость составляла 0,36 гривны. Решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Источник: objectiv.tv
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