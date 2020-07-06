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Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець

Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець

Виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.

За її словами, без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення.

Також вона наголосила, що йдеться про незмінність тарифів саме для населення. В інших сегментах ринку є двосторонні договори і там своє ціноутворення.

"Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції", — підсумувала вона.

Нагадуємо:

В урядовій програмі стимулювання економіки було серед запланованих урядом ініціатив для забезпечення фінансової стабільності енергетики в умовах кризи - перегляд тарифів на електроенергію для населення та перегляд "зеленого тарифу".

Источник: epravda.com.ua

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