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Тарифи на опалення і гарячу воду для населення підвищуватися не будуть

Тарифи на опалення і гарячу воду для населення підвищуватися не будуть

Тарифи на опалення і гарячу воду для харків'ян, будинки яких обслуговує ТОВ «Теплоцентр Роганського промвузла», підвищуватися не будуть до кінця опалювального сезону.

Відповідне рішення було увхалено 20 січня на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Згідно з рішенням, тарифи на тепло і гарячу воду для населення зростати не будуть, в той час як тарифи для бюджетних та промислових підприємств будуть підвищені. Як зазначив директор Департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв, підвищення тарифів зумовлене зростанням ціни на газ і підвищенням прожиткового мінімуму.

У свою чергу секретар міської ради Ігор Терехов зазначив, що до кінця опалювального сезону тарифи на опалення і гарячу воду для населення не переглядатимуться, незалежно від того, яка організація постачає тепло.

«Моя позиція категорична: до кінця опалювального сезону ми не будемо піднімати тарифи на гарячу воду і послуги теплопостачання. Це однозначно. Ті тарифи, які існують з 2018 року, залишаються незмінними. Якщо ми побачимо, що для збереження платіжного балансу наших теплопостачальних організацій потрібна буде дотація з міського бюджету, ми її виділимо», - зазначив Ігор Терехов.

Источник: city.kharkov.ua

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