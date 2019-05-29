Тарифы на воду и канализацию в Харькове: на сколько могут подорожать услуги

Рост тарифов на воду и стоки в КП "Харьковводоканал" анонсировали уже в четвертый раз за последние 2 года. Цены повышались в мае и октябре 2018 года, затем - в апреле текущего. Коммунальщики подчеркивают, их новые расчеты свидетельствуют о том, что стоимость услуг может вновь вырасти. Причина - увеличение расходов предприятия. В частности, это касается погашения долгов за потребленную электроэнергию, выплаты зарплаты работникам КП и закупки химреактивов. Цену за кубометр холодной воды предлагают поднять до 16 гривен 70 копеек. За услуги водоотведения - до 11 гривен вместо нынешних шести.

Яна Хайло, зам. директора КП "Харьковводоканал":

В процентном соотношении - изменение тарифа по централизованому водоснабжению - на 36%. На централизованное водоотведение - 79%. На изменение тарифов, в первую очередь, повлияли следующие факторы: увеличение затрат на электроэнергию - на 30,5%, увеличение расходов на оплату труда - на 25,4% в связи с изменением на государственном уровне.

Однако расчеты новых тарифов вызывают множество вопросов у потребителей, пришедших на общественные слушания. И по поводу качества воды, и по поводу составляющей тарифа, которая касается выплаты долгов по кредитам Всемирного банка.

Ярослав Шкабура, потребитель услуг:

Я хотів дізнатися, скільки взагалі взято цих кредитів, щоб розуміти взагалі відсоток, якщо цей елемент буде закладатися у тарифи і на що, власне, будуть витрачені ці кредити, бо я особисто користувався сайтом, знайшов деякі цифри... Ну, ви сьогодні згадували "Харківські теплові мережі", там дещо більше цих документів.

Коммунальщики, в свою очередь, отвечают, в тарифе, действительно, закладывают расходы на погашение долгов по кредиту Всемирного банка. Однако, этот проект, отмечает генеральный директор КП "Харьковводоканал" Виталий Панов, позволит провести масштабную реконструкцию очистных сооружений, чтобы в будущем поддерживать цены за услуги на том же уровне.

Виталий Панов, генеральний директор КП "Харьковводоканал":

Порядка 13 миллионов уже потрачено по этому кредиту, я имею ввиду долларов, идут проектные работы полностью, в следующем году начинается реализация проекта. Естественно, обслуживание тарифа по угоде будет включаться в тариф. Это реконструкция очисных сооружений.

Аналитик "Харьковского антикоррупционного центра" Евгений Лисичкин говорит, несмотря на то, что работа предприятия в последнее время стала более прозрачной, некоторые проблемы остаются. Одна из них - проведение закупок.

Евгений Лисичкин, аналитик "Харьковского антикоррупционного центра":

Якісь цифри з фінансово-господарської діяльності публікуються, озвучуються під час слухань, але питання, які залишилися - це і незалежне оцінювання, це і фінансово-господарьский аудит, це і зниження порогу закупівель: послуг, товарів та робіт. фактично сьогодні була дискусія, що можливо вивчити питання і знизити порог підприємства до 500 тисяч гривень.

После обсуждения тарифов, расчеты направят в Национальную комиссию, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Если их утвердят, новые цены могут вступить в силу с 1 января следующего года. Окончательное решение - повышать или нет, и насколько - будет решать Нацрегулятор в Киеве.

Агентство Телевидения Новости