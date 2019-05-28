Тарифы, пенсии, долги: вся правда о требованиях МВФ

Что такое Международный валютный фонд (МВФ) и действительно ли он делает бедные страны еще беднее, требуя поднимать тарифы и отменять пенсии? Действительно ли МВФ проводит над Украиной эксперимент, как это утверждает олигарх Игорь Коломойский?

Ответ на эти и другие вопросы дали журналисты Vox Ukraine.

Что такое МВФ?

МВФ предоставляет финансовую помощь странам, которые переживают кризис и макроэкономическую нестабильность - стремительное обесценивание национальной валюты, отток капитала, неспособность выполнять свои обязательства перед кредиторами, в конце концов экономический спад. Кредиты МВФ предоставляются для стабилизации экономики на условиях проведения структурных реформ.

Проще говоря: если страна-член МВФ сталкивается с кризисом и нуждается в дополнительных средствах на его преодоление, она подписывает соглашение с МВФ, в котором обязуется проводить реформы и за это получать деньги. МВФ предоставляет займы, чтобы помочь преодолеть кризис и не допустить его распространения на другие страны. То есть основная цель МВФ - это недопущение распространения экономического кризиса. Тогда как вопросами развития экономики отдельных стран занимается Всемирный банк, который был создан одновременно с МВФ.

Членами МВФ, которые участвуют в его работе и делают взносы в него, являются 189 стран-членов ООН, в том числе Украина. Бывшими членами являются Куба и Тайвань. Не входят в МВФ Северная Корея, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Науру, Южный Судан, Ватикан и непризнанные государства.

Откуда у МВФ деньги?

Бюджет Фонда формируется из взносов стран-членов в соответствии с их квотами и кредитами от других стран и организаций. Квоты стран-членов зависят от размера их экономик и вычисляются по четырем показателям: ВВП (50% квоты), открытость (30%), стабильность (15%), резервы (5%). Страны также имеют право голоса в Фонде в зависимости от своих взносов и право занимать деньги в рамках квоты в случае возникновения проблем.

Резервы МВФ учитываются в так называемых специальных правах заимствования (SDR), из которых формируется международный резервный актив, который впоследствии используется для кредитования стран-участниц Фонда. По состоянию на 2016 год размер этого актива составлял 204 млрд SDR или эквивалент $ 285 млрд. При необходимости SDR обмениваются на свободно конвертируемые валюты, к которым относятся доллар, евро, иена, фунт, а с 2016 года - юань.

Все кредиты выдаются и высчитываются в SDR, но потому, что большинство не знает курса SDR к другим валютам, в новостях преимущественно сообщают объем кредита в одной из основных мировых валют, например, в долларах США или евро.

Украина также имеет свою квоту - около 2 млрд SDR, что составляет 0,42% объема средств МВФ. Это дает Украине 21 583 голоса в организации или 0,43% всех голосов.

Какие процентные ставки в МВФ по кредитам?

Распространено мнение, что в МВФ имеет слишком высокие ставки по кредитам и можно найти более дешевый способ привлечения средств правительством.

Сравнивать ставки по кредитам МВФ достаточно трудно, поскольку МВФ не распространяет эту информацию. Но в любом случае кредиты МВФ являются одними из самых дешевых. Для Украины, например, средняя ставка по кредитам МВФ составляет около 3%. Для сравнения: ставка по последним выпуском евробондов (март 2019) - 9,75%. К тому же, если страна столкнулась с кризисом, это снижает ее шансы получить заимствования на международных финансовых рынках и повышает цену таких заимствований.

Как МВФ формирует условия кредитования?

Меморандум о сотрудничестве между правительствами стран и МВФ состоит в форме предложений правительства о том, как достичь макроэкономической стабильности и сбалансированной финансовой системы. Эти условия согласовываются в процессе переговоров правительства и центрального банка страны с представителями МВФ. Если правительство не выполняет условия, записанные в меморандуме, финансирование страны "ставится на паузу". Однако МВФ не может прекратить программу со страной. Это может сделать только правительство - явно или неявно (украинские правительства делали это неявно, просто прекращая выполнять условия меморандумов).

Условия, которые сопровождают кредиты МВФ, вызывают ожесточенные дискуссии среди отечественных политиков и экономистов.

Транши МВФ идут на погашение государственного долга, пополнение золотовалютных резервов и в некоторых случаях - на финансирование дефицита государственного бюджета;

МВФ предоставляет не безвозвратную помощь, а кредиты. Устав организации определяет три цели кредитов:

погашения долга,

пополнение резервов центрального банка,

финансирование дефицита бюджета.

МВФ - это "скорая помощь", когда макроэкономическая стабильность в стране под угрозой, и соответственно она не может привлечь средства где-нибудь еще (или может, но гораздо дороже). Если бы МВФ предоставлял безвозвратную помощь, средства фонда иссякли бы очень быстро. Поскольку налогоплательщики стран, которые не нуждаются в помощи МВФ, не были бы готовы платить за неправильную политику правительств стран, которые такой помощи нуждаются.

Иногда в сторону МВФ звучит и откровенная ложь: якобы МВФ под видом реформ заставляет вырубить лес, отменить пенсии и повысить тарифы

Все условия соглашений между МВФ и Украиной можно узнать из меморандумов, которые публикуются в открытом доступе. Например в отношении лесов, то это ЕС, а не МВФ настаивает на отмене моратория на экспорт древесины, поскольку такое ограничение торговли противоречит Соглашению об ассоциации. К тому же, требуется не вырубать леса, а заменить мораторий на экспорт инструментом, который не будет нарушать торговые соглашения и искажать рыночные механизмы (например, запретом вырубки леса).

О пенсиях, то главное требование МВФ - вести взвешенную бюджетную политику, необходимую для стабильности гривны и экономики в целом. МВФ никогда не требовал отменить пенсии.

Также МВФ рекомендовал не "повысить" тарифы, а уравнять тарифы для домохозяйств и промышленности, чтобы создать возможности для появления полноценного рынка энергоносителей. Так, с мая 2019 тарифы на газ для домохозяйств были снижены, поскольку снизились цены на мировом рынке и соответственно цены для промышленных потребителей в Украине.

Условия, заложенные в меморандумов МВФ, способствуют макроэкономической стабильности и имеют целью облегчить для страны выплату полученных от Фонда кредитов. Иногда правительства или отдельные министры записывают в Меморандумах те реформы, которые имеют низкую поддержку политического класса - чтобы иметь дополнительный рычаг для их воплощения. В случае Украины это такие реформы как создание антикоррупционного суда, прозрачная приватизация, криминализация незаконного обогащения политиков и чиновников и др.

Выполнение требований МВФ и получение траншей по программе служит ориентиром для других международных кредиторов, а также для внутренних и внешних инвесторов, что ситуация в стране остается стабильной, а правительство успешно воплощает утверждены реформы. А "выпадение" из программы МВФ является негативным сигналом для других кредиторов и инвесторов.

Становятся ли страны беднее из-за сотрудничества с МВФ?

МВФ предоставляет финансовую помощь странам безотносительно к их богатству или бедности, когда они столкнулись или рискуют столкнуться с серьезными экономическими проблемами, которые могут перекинуться на другие страны.

Влияние участия страны в программах МВФ на ее экономическое развитие экономисты изучают достаточно давно. Существуют различные оценки этого влияния. Например, Barro & Lee (2005) пишут, что участие в программах МВФ снижает темпы экономического роста, поэтому страны должны "взять на себя обязательство не участвовать в программах МВФ" (очевидно, такие обязательства предусматривают экономическую политику, которая позволяет избежать значительных кризисов, когда помощь МВФ становится необходимой). Другие авторы изучают этот вопрос подробнее и делают выводы, что участие в программах МВФ положительно влияет на экономический рост лишь тогда, когда страна выполняет условия программы и повышает качество своих институтов. Другие исследования находят отдельные положительные эффекты участия в программах МВФ: снижение вероятности валютного кризиса, приток частного капитала (если страна избегает дефолта), накопление валютных резервов и меньшую чувствительность страны к экономическим шокам.

МВФ ведет постоянный диалог со странами-членами и определяет, какие программы или условия кредитования дали ожидаемый эффект, а какие нет, и почему. Этот опыт учитывается в дальнейшей деятельности фонда. В дополнение, с 2001 года в Фонде есть независимый офис по оценке его деятельности. В публичном поле политика МВФ постоянно обсуждается мировой экспертным сообществом.

Является ли украинская бедность результатом работы МВФ?

Нельзя сказать, как развивалась бы Украина, если бы вообще не сотрудничала с Фондом. Скорее всего, ее уровень экономического развития пока был бы ниже, потому что МВФ предоставляет не только кредиты, но и техническую помощь - в частности, в разработке нормативных актов.

К тому же за 25-летнюю историю сотрудничества с МВФ Украине не удалось успешно завершить ни одну из программ из-за невыполнения правительствами условий сотрудничества. Также нельзя утверждать, что Украина превратилась в бедную страну в результате сотрудничества с МВФ, поскольку она не была богатой до сотрудничества.

Две последние программы сотрудничества с МВФ были подписаны для преодоления последствий масштабного экономического кризиса, который разворачивался в 2014-15 годах из-за значительного спада производства, сокращения объемов торговли и потери части территории во время российской агрессии.

Спад ВВП в 2014-15 годах составлял соответственно 6,6% и 9,8%. Национальная валюта за это время обесценилась с 8 гривен за доллар США до почти 30 гривен за доллар, достигнув своего минимума в феврале 2015 года. Золотовалютные резервы, необходимые для поддержания финансовой стабильности, находились на критически низком уровне. Средства МВФ направлены на поддержку платежного баланса, пополнения золотовалютных резервов и сбалансирования бюджета, необходимых для стабилизации экономики и национальной валюты.

Источник: prm.ua

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