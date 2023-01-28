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Татарстан може стати головним опорним пунктом для початку процесу демонтажу РФ

Татарстан може стати головним опорним пунктом для початку процесу демонтажу РФ

З Конституції Татарстану (поки в складі РФ) сьогодні прибрали визначення "президент", "громадянин республіки Татарстан", "суверенітет", визначення народу як "носія суверенітету" і статтю про "відкидання війни як засіб вирішення суперечок між державами й народами" за про заборону "пропаганди війни". І Татарстан тепер - "держава В СКЛАДІ РФ", а не "об'єднана з РФ".

На поправках наполіг Кремль, на думку татарських експертів. І ці ж експерти очікують значного посилення негативного ставлення до Росії і кремлівської влади.

Насправді таке "закручування гайок" навіть добре. Бо якщо на тлі війни і поразки в близькому майбутньому Кремль раптом такою мірою перейнявся можливими відцентровими намірами Татарстану - значить, ці наміри там не просто є, а достатньо сильні для хвилювань Путіна.

Отже, Татарстан дійсно може стати чи не головним опорним пунктом для початку процесу демонтажу РФ задля безпеки в регіоні. Ймовірно, після завершення війни так події і розвиватимуться.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij

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Темы: росія

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