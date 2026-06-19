Технологія ведення війни стає дешевшою, що змінює правила гри на полі бою

Після трьох днів роботи на міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2026 стає дедалі очевиднішим: сучасний світ спостерігає не просто технологічну революцію у військовій сфері, а зіткнення двох різних економік війни.

Перша формувалася десятиліттями. Її основою стали танки вартістю мільйони доларів, ракети за сотні тисяч або мільйони, бойова авіація за десятки й сотні мільйонів доларів. Навколо цієї моделі вибудовувалися великі оборонні корпорації, державні програми розвитку, довгострокові контракти, виробничі ланцюги та експортні стратегії цілих країн.

І ця система тривалий час залишалася ефективною.

Однак повномасштабна війна в Україні стала каталізатором змін, які сьогодні вже неможливо ігнорувати. Світ побачив, що безпілотник вартістю кілька тисяч доларів здатен створювати серйозні проблеми техніці та системам, які коштують у сотні або навіть тисячі разів дорожче.

Саме тому ключова дискусія сьогодні точиться вже не навколо самих дронів. Вона стосується економіки війни. Точніше — того, як змінюється співвідношення між вартістю засобів ураження та ціною завданих збитків.

Фактично дешевшає не лише технологія. Дешевшає сама можливість завдати шкоди противнику. А це фундаментально змінює правила гри.

Про це рідко говорять відкрито на міжнародних виставках чи галузевих форумах. Проте під час спілкування з виробниками, представниками оборонної індустрії та державних структур ця тенденція відчувається буквально в повітрі.

Традиційна оборонна модель будувалася навколо складних, дорогих і технологічно насичених платформ. Навколо них створювалися виробництва, робочі місця, національні стратегії розвитку та міжнародні ринки озброєнь.

Сьогодні ж на сцену виходить нова категорія рішень, здатних виконувати частину тих самих завдань значно дешевше, швидше та масштабніше.

Це не означає, що танки, літаки чи високоточні ракети втратять своє значення. Вони залишаться важливими елементами сучасного поля бою. Але дедалі більше стає зрозуміло, що головна конкуренція наступного десятиліття відбуватиметься між двома підходами.

Перший — це економіка, яка десятиліттями продавала складність.

Другий — економіка, що робить ставку на швидкість, масовість, адаптивність і постійне вдосконалення.

Для України цей вибір є особливо важливим.

Ми не зможемо виграти змагання за кількістю заводів, масштабом інвестицій чи розміром оборонних бюджетів. Це об'єктивна реальність. Проте Україна вже продемонструвала, що здатна бути лідером в іншій сфері — швидкості адаптації.

Саме швидкість має стати нашим головним стратегічним ресурсом.

Для армії це означає здатність оперативно впроваджувати нові підходи та технології. Для виробників — швидко розробляти, тестувати й масштабувати нові рішення. Для держави — ухвалювати рішення без зайвої бюрократії та підтримувати успішні ініціативи ще до того, як вони втратять актуальність.

У сучасній війні перевагу отримує не той, хто має найбільший бюджет, а той, хто швидше навчається та швидше змінюється.

Саме тому розвиток людського капіталу, підготовка фахівців, передача практичного досвіду та формування культури безперервної адаптації стають не менш важливими, ніж закупівля нових технологій.

Адже головний урок, який сьогодні дає Україна світові, полягає в тому, що швидкість стала стратегічною перевагою.

І в багатьох випадках вона коштує значно дорожче за будь-який бюджет.

Джерело: internetua.com

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