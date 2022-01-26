Телефоны разрываются от звонков: в бригаде терробороны временно прекратили набор резервистов

Военные, общественные деятели, волонтеры и депутаты провели встречу штаба обороны Харьковщины. Он еще в апреле прошлого года был создан как реакция на угрозы со стороны России. Это для того, чтобы разработать набор инструкций и план действий по эскалации конфликта со стороны РФ. И провести работу с гражданским населением, добровольцами и военными.

Михаил Соколов, главный старшина бригады терробороны Харьковской области

Вчора відбулося засідання термінове. Обговорювали питання захисту міста та області. Загальні питання, як, де збираємось

В последнее время количество людей готовых встать на защиту родной земли увеличилось в разы, отмечает Соколов. Так, что в бригаде терробороны к началу следующей недели приостановили прием и направляют людей для прохождения медкомиссии в военкомат.

Записываются и мужчины, и женщины, в возрасте от 18 до 60 лет. Среди них физики-ядерщики, предприниматели, преподаватели вузов и студенты. Бригада уже получила и приводит в порядок место дислокации, обустраивает оружейную и уже скоро получит оружие, рассказывает главный старшина бригады терробороны Харьковской области.

Михаил Соколов, главный старшина бригады терробороны Харьковской области

Телефон, якщо міг би бути синього кольору, він би був. На сьогоднішній день дуже багато. Навіть пішки приходили, і доводилось, вибачте, відмовляти. Тому що в нас в мішках всі папери ще. Служби основні, котрі задіяні до бойової задачі готові, а от паперові ще поки не готові в повному обсязі

Уже на этой неделе бригада терробороны возобновляет обучение – пока только для резервистов. Они должны состояться в субботу 29 января и включать учения по тактической медицине, инженерному и стрелковому делу, а также снайперские упражнения. Однако последнее пока под вопросом.

Агентство Телевидения Новости