Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:56
Просмотров: 67

Telegraph: вибори прем'єра Британії відклали через загрозу атаки хакерів

Telegraph: вибори премєра Британії відклали через загрозу атаки хакерів

Консервативна партія Британії відклала на десять днів старт голосування на посаду нового глави уряду, а також змінила процедуру через ризик хакерського злому. Джерело: Telegraph

За даними видання, раніше Центр урядового зв'язку попередив політиків, що іноземні хакери спробують вплинути на результати голосування. Після цього консерватори вирішили змінити регламент голосування: спочатку члени партії мали можливість змінювати свій вибір під час самого голосування, але це положення вилучили із правил.

Бюлетені мали отруїти членам партії ще 1 серпня, але тепер вони йтимуть до адресатів до 11 серпня.

Основними претендентами на пост глави уряду Британії є міністр закордонних справ Ліз Трасс та екс-глава Мінфіну Ріші Сунак.

Джерело: ghall.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Член парламенту Британії Кріс Брайант закликав вигнати посольство РФ із країни після твіту російських дипломатів про страту "азовців"
31.07.2022 06:50    206
Білий дім підтвердив намір Байдена йти на другий термін
30.07.2022 09:33    260
Нова допомога від Великої Британії
23.07.2022 08:53    310
Новини одним рядком
22.07.2022 06:25    423
ЄС та Великобританія затвердили нові санкції проти росії
22.07.2022 06:17    220
Спека у Великобританії відключила сервери Google Cloud і Oracle
21.07.2022 07:59    280
Время хромой утки
18.07.2022 09:22    325
Гонка преемников Бориса Джонсона похожа на конкурс врагов Кремля
18.07.2022 08:42    242
Не лише ОПЗЖ: Малюська каже, що апеляції подали кілька проросійських партій
18.07.2022 07:44    270
Великобритания готова к войне с рф
18.07.2022 07:35    271
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 