Telegraph: вибори прем'єра Британії відклали через загрозу атаки хакерів

Консервативна партія Британії відклала на десять днів старт голосування на посаду нового глави уряду, а також змінила процедуру через ризик хакерського злому. Джерело: Telegraph

За даними видання, раніше Центр урядового зв'язку попередив політиків, що іноземні хакери спробують вплинути на результати голосування. Після цього консерватори вирішили змінити регламент голосування: спочатку члени партії мали можливість змінювати свій вибір під час самого голосування, але це положення вилучили із правил.

Бюлетені мали отруїти членам партії ще 1 серпня, але тепер вони йтимуть до адресатів до 11 серпня.

Основними претендентами на пост глави уряду Британії є міністр закордонних справ Ліз Трасс та екс-глава Мінфіну Ріші Сунак.

Джерело: ghall.com.ua

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