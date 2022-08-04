Telegraph: вибори прем'єра Британії відклали через загрозу атаки хакерів
Консервативна партія Британії відклала на десять днів старт голосування на посаду нового глави уряду, а також змінила процедуру через ризик хакерського злому. Джерело: Telegraph
За даними видання, раніше Центр урядового зв'язку попередив політиків, що іноземні хакери спробують вплинути на результати голосування. Після цього консерватори вирішили змінити регламент голосування: спочатку члени партії мали можливість змінювати свій вибір під час самого голосування, але це положення вилучили із правил.
Бюлетені мали отруїти членам партії ще 1 серпня, але тепер вони йтимуть до адресатів до 11 серпня.
Основними претендентами на пост глави уряду Британії є міністр закордонних справ Ліз Трасс та екс-глава Мінфіну Ріші Сунак.
Джерело: ghall.com.ua