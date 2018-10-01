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Телевежу заввишки 190 метрів, яка покриє сигналом всю область, побудовано на Донеччині

Телевежу заввишки 190 метрів, яка покриє сигналом всю область, побудовано на Донеччині

У селищі Гірник Донецької області побудовано ретрансляційну телевежу заввишки 190 метрів, яка покриє сигналом всю область.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила компанія "Телемережі України".

Вишка є найвищою з побудованих за роки незалежності в Україні. Сигнал із неї буде транслювати українські телеканали на всю територію Донецької області, зокрема і на її окуповану частину.

Роботи з будівництва вежі було розпочато в серпні 2018 року. Як зазначали в Донецькій ОблВЦА, будівництво телевежі велося на позабюджетні кошти.

Источник: newsua.one

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Темы: донбасс, СМИ

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