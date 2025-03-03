Темные времена

Северные «мышебратья» длительное время хотели захватить Украину. И пока весь мир прикуривал от российской нефте-газовой трубы, путин усиленно готовился к военным захватам. А чтобы держать Украину в российском «стойле», путин периодически ограничивал поставки газа, вводил санкции на сыры, молочную продукцию, сахар, птицу и т.п. Обвинял Украину якобы в воровстве российского газа, поставляемого в Европу, в поставках «Кольчуг» в Грузию и даже в участии 19-летнего Яценюка в истреблении россиян на стороне чеченцев… И все это проглотили.

А в это же время внутри Украины россия растила «асобый народ Дамбасса» во главе с дважды судимым Януковощем, который и должен был завести Украину в Кремль через «таежный союз». Народ Украины не дал этому случиться и кремлевский маньяк в 2014 году пошел войной на Украину, которая уже длится 11-й год!

Пожалуй, за это время можно было бы всем разобраться, кто жертва, а кто агрессор. Но нашелся новый лидор среди «стратегических партнеров», который решил поживиться за счет истекающей кровью Украины. А что, нельзя? Путин же оттяпал 20% Украины, и ничего? А я что – рыжий? Хотя, да, но мне, как самому сильному можно! "Верните деньги, которых я вам не давал".

Раскинув краплеными картами, заокеанец, как настоящий пацан, решил «простить» Украине долги, которые он имел перед ней, как один из гарантов безопасности по Будапештскому Меморандуму за отказ Украины от третьего в мире ядерного потенциала, а в качестве прикупа, решил благородно прихватить и залежи редкоземельных минералов, ну чтобы россии не достались. Она ж активно наступает, надо успеть! И на тебе - Зеленский не хочет капитулянтского мира! Ну настоящий диктатор! Надо поставить на место, чтобы всяким там Канадам и Даниям было неповадно!

Лучшего места, чем «овальный кабинет» в Белом Доме и не придумаешь. Но с публичной поркой что-то незаладилось и обнажилась давно преследовавшая «рыжего» правда: п#$дун – находка для шпиона, то есть для путина! И про мир за 24 часа насвистел, и 500 миллиардов «с Украины сбить» обещал, и накопать редкоземельных минералов для американцев. И как агрессор-путин, хотел прирасти территориями Канады, Гренландии и Панамы. И про экономическое величие за счет торговых пошлин для партнеров по НАТО и соседних стран тоже насвистел, и теперь все засомневались даже за «золотой век», который как морковка маячил перед американцами.

И что же получается, за базар отвечать надо! И в первую очередь, перед обманутыми избирателями? И хотя американцы не знали революций, зато Трамп им показал, как безнаказанно Капитолий можно взять! Лучшей ситуации для путина и Пекина никто и придумать не мог.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/2023

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