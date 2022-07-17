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Темпи повернення людей до Харкова знизилися

Темпи повернення людей до Харкова знизилися

За оцінками голови ХОВА Олега Синєгубова, зараз у місті перебуває близько 700-800 тисяч жителів.

«Темпи повернення знизилися. Це об’єктивні причини, бо люди, які хотіли повернутися навіть у таких умовах, уже фактично повернулися до міста Харкова. Це майже 700-800 тисяч людей. До початку активної фази бойових дій у нас у місті проживало 1,5 млн, плюс 300 тисяч – це були студенти. А наразі ми фіксуємо близько 800 тисяч людей, які наразі перебувають у місті Харкові. Але все одно міграція триває. Люди ще повертаються – не такими активними темпами, але все одно ми фіксуємо їх збільшення», - сказав Синєгубов у телемарафоні.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/38249

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