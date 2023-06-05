Теперь банки будут отчитываться обо всех карточных платежах украинцев вне зависимости от их суммы

Письмо НБУ (№ 25−0005/38228 от 1 июня 2023 г)

Согласно документу , это будет касаться таких банковских операций:

▪️P2P-переводы (перевод между банковскими карточками физлиц)

▪️Пополнение/снятие наличных с карточек в банкоматах и кассах.

▪️Оплата в интернете.

Покупки в магазинах сюда не попадают. Вероятно, это должно улучшить систему борьбы с отмыванием денег, так что простые обыватели даже не заметят изменений.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/74214

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