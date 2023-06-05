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Теперь банки будут отчитываться обо всех карточных платежах украинцев вне зависимости от их суммы
Письмо НБУ (№ 25−0005/38228 от 1 июня 2023 г)
Согласно документу , это будет касаться таких банковских операций:
▪️P2P-переводы (перевод между банковскими карточками физлиц)
▪️Пополнение/снятие наличных с карточек в банкоматах и кассах.
▪️Оплата в интернете.
Покупки в магазинах сюда не попадают. Вероятно, это должно улучшить систему борьбы с отмыванием денег, так что простые обыватели даже не заметят изменений.
Джерело: https://t.me/truexanewsua/74214