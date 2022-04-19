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Теперь в «Дії» можно зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо (ВИДЕО)

Теперь в «Дії» можно зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо (ВИДЕО)

В приложении появилась комплексная услуга для внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). Люди, вынужденные покинуть свой дом и переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус ВПЛ в «Дії» и получить выплату от государства – для себя и своих детей.

Ежемесячная выплата составит 2000 грн на одного взрослого и 3000 грн на каждого ребенка.

Деньги можно получить на карту Є- Підтримка и потратить на что угодно, в том числе обналичить. Услуга в приложении «Дія» касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Со временем появится возможность предоставить помощь для всех переселенцев.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/55840

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