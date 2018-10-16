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Тепло на улице, тепло внутри. В Харькове начался отопительный сезон

Мы сидели на «английском», и я сидел возле трубы, потрогал ее, и она была горячая

Накануне в Харькове начался отопительный сезон. Сегодня в школах и детских садах уже работают батареи. Несмотря на довольно теплую погоду.  Школьники говорят, что сегодня было жарко. В свою очередь, родители малышей говорят: что из двух зол меньше - то и выбирают

Мария, мать школьника

В принципе, по сезону, наверное, не рано, но учитывая сегодняшнюю погоду – детям жарко. Лучше пускай будет так, чем холодина, когда они, бедные, сидят в перчатках, в куртках , и ребенку не до занятий, когда холодно. Жарко – можно проветрить, можно раздеться

В детских садах тоже потеплело, говорит Юлия. Сегодня она отводила пятилетнего Максима в детское учреждение и осталась довольна. Женщина говорит, что все сделано своевременно

Юлия, мать воспитанника детского сада

Рано ли... ну как вам сказать, холодные помещения - они же рано остывают, я думаю, что нет.  – Вы довольны? – Я - да, ребенок доволен, ребенку тепло. Ночью они ж остывают, помещения…

Большинство из опрошенных родителей началом отопительного сезона в  объектах социально - культурной сферы довольны. Впрочем, подчеркивают они, с ужасом ждут, когда батареи потеплеют в их домах, и они получат первые квитанции

Татьяна

Конечно, очень хотелось бы тепла, но очень боишься, какое-то двоякое…  боишься за то, какие будут цены на отопление  Я считаю, очень высокие цены, завышенные

На сегодня, отметили тепловики, уже подключено 1412 объектов: среди них 824 жилых дома, 174 детских сада, 211 школ и 84 объекта городской культуры.

Как только все работы будут закончены, начнется подключение основного жилого фонда.

Впрочем, переживания харьковчан могут показаться безосновательными, если принять во внимание проблемы с горячей водой.

Несмотря на то, что тепловики не отчитываются о массовой проблеме с горячей водой, люди жалуются - воды в части домов на Алексеевке и других районах так и нет.

А синоптики отмечают, что отопление этой неделе не очень понадобится харьковчанам.

Так, 17 октября будут ясно, воздух прогреется от 20 до 25 градусов.

18-го октября будет облачно, температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем ​​18-23 градуса Цельсия.

19-го октября ожидается малооблачная погода, без осадков, столбик термометра будет колебаться от 17 до 22 градусов с отметкой +, а 20-го октября без осадков, температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем ​​14 + 14 градусов Цельсия.

 

Агентство Телевидения Новости

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