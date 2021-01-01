Терехов попросил Раду назначить внеочередные выборы мэра Харькова

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов просит Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса, занимавшего данную должность.

"Мы сделали все в установленном законом порядке", - сказал он.

Других подробностей он не сообщил.

Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу и принять решение.

Отметим, что депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Роман Лозинский заявил, что, согласно процедуре, Рада до 28 января может назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 28 марта 2021 года.

Агентство Телевидения Новости