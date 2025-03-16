Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:29
Просмотров: 155

Терехов повідомив, коли у Харкові відключать опалення

Житлові будинки у Харкові опалюють у дискретному режимі. Комунальні служби Харкова відстежують температурні зміни та корегують подачу тепла до осель містян.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 

Він зазначив, що, попри нещодавні температурні рекорди, в Харкові знову простежується похолодання.

«Ми ввели на котельнях дискретний режим роботи, тому, коли надворі теплішає, подача тепла в оселі харків’ян зменшується. В такий спосіб нам вдається значно економити газ. Але, як тільки в Харкові настане стабільне  потепління, тоді й будемо завершувати опалювальний сезон», – зазначив мер. 

За словами Терехова, попри масштабні обстріли, в Харкові вдалося забезпечити стабільну роботу системи теплопостачання.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 