Терехов прокоментував отримання Харковом ППО

В етері національного телемарафону меру Харкова поставили одне з найпопулярніших у мешканців міста питань: а що там із ППО.

“Коли був приїзд Президента, справді Володимир Зеленський, наш Президент, говорив з пресою й говорив про системи ППО. Це питання, яке необхідно робити. І він наголосив на цьому. Коли будуть поставлені нові системи ППО, я думаю, що, перш за все, російський агресор про це дізнається, а потім уже (харків’яни – Ред.)”, – сказав Терехов.

Він відзначив, що відносне затишшя в місті комунальники використовують для підготовки до опалювального сезону.

“Кожен “приліт” – це велика кількість розбитих вікон. А розбиті вікна – це, відповідно, в опалювальний сезон набагато складніше обігріватися у тій чи іншій квартирі. Тому, користуючись затишшям, ми вставляємо вікна, закриваємо контури – все це роблять наші комунальні служби”, – сказав Терехов.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/44391

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