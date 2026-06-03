Терехов запропонував скоротити кількість заступників і створити департамент аудиту в мерії Харкова

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що на сесії міської ради запропонує депутатам підтримати зміни в структурі виконавчих органів влади. Серед ініціатив – скорочення кількості заступників мера та створення нового органу внутрішнього контролю.

Про це Ігор Терехов написав у Telegram.

За його словами, структура міської влади, яка формувалася в мирний час і працювала в умовах повномасштабної війни, потребує оновлення.

«Місто має працювати швидше. Управління має бути простішим, зрозумілішим і відповідальнішим», – зазначив він.

Зокрема, мер пропонує скоротити кількість заступників міського голови з 13 до восьми, що дозволить зменшити дублювання функцій, скоротити зайві витрати та посилити персональну відповідальність посадовців.

Крім того, Терехов ініціює створення Департаменту внутрішнього контролю та аудиту, який буде підпорядкований безпосередньо міському голові. Новий підрозділ має перевіряти використання бюджетних коштів у комунальних підприємствах, установах, департаментах та управліннях міста.

«Бюджет Харкова – це не чиясь годівниця. Це гроші людей. Гроші на тепло, на безплатний транспорт, на лікарні, школи, укриття, відновлення після обстрілів і зарплати тим, хто щодня тримає місто», – наголосив міський голова.

Терехов також заявив, що не має наміру покривати посадовців чи керівників комунальних підприємств у разі виявлення зловживань.

«У місті не буде недоторканих. Я не буду прикривати нікого. Ні керівників комунальних підприємств, ні чиновників, ні «своїх», ні «важливих». Сподіваюся, депутати підтримають запропоновані зміни», – підкреслив він.

Нагадаємо, 55-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 3 червня в дистанційному режимі. Початок сесії – о 17:30.

Агентство Телевидения Новости