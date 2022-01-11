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Термін дії Covid-сертифікатів про вакцинацію скоротять до 9 місяців

Термін дії Covid-сертифікатів про вакцинацію скоротять до 9 місяців

Україна приєднається до глобальної мережі Covid-сертифікатів, термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу скоротять до дев'яти місяців.

Джерело: заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Марія Карчевич в ефірі програми "Сніданок з 1+1"

Пряма мова: "На національному рівні формується глобальна мережа, яка буде охоплювати ще більше країн – понад 80 країн світу, не лише країни ЄС. На сьогодні довірча мережа Європейського Союзу охоплює лише 60 країн: українці мають змогу подорожувати до 60 країн, пред’являючи цифрові Covid-сертифікати чи то про вакцинацію, чи про одужання, чи про результати ПЛР-тестування.

Україна вже направила запит про приєднання до глобальної мережі. На сьогодні йдуть технічні консультації – я думаю, що за кілька місяців ми зможемо заявити, що Україна дає змогу подорожувати до великої кількості країн".

Деталі: Карчевич зазначила, що у грудні 2021 року Європейська комісія скоротила термін дії Covid-сертифікатів про вакцинацію, це рішення вже набуло чинності – тож у країнах ЄС сертифікати діють 270 днів.

Пряма мова: "Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно цього тижня. Тобто термін дії Covid-сертифікатів буде скорочено: вже не один рік, а 270 днів".

Деталі: Сертифікат про "бустер" також буде діяти 270 днів, його можна буде отримати з кінця січня. У сертифікаті буде відзначатися третя доза і тип вакцини.

Окремого сертифіката для додаткової дози вакцини не передбачається.

Додаткова доза вакцини пропонується тим людям, у яких через хвороби й ліки не сформувався захист від Covid після двох доз вакцини (люди з раком крові, ВІЛ, трансплантованими органами тощо), а бустерна доза – це третя доза для тих, у кого минув термін захисту двох доз (6-9 місяців), наголосила чиновниця МОЗ.

Нагадаємо: 6 січня в Україні дозволили бустерну дозу вакцини всім охочим. "Бустер" можна отримати з 8 січня, а згенерувати в "Дії" сертифікат про третє щеплення – з кінця січня. Цей сертифікат буде дійсним 270 днів (9 місяців).

Раніше передбачалося, що сертифікати про вакцинацію будуть валідні рік після отримання двох доз вакцини.

Источник: epravda.com.ua

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