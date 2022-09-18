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Термінали Starlink встановлюють на деокупованих територіях Харківської області

Термінали Starlink встановлюють на деокупованих територіях Харківської області

Термінали встановлюються для того, щоб місцеві мешканці могли зателефонувати своїм рідним, розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжуємо стабілізаційні заходи. У першу чергу в населених пунктах, де немає наразі зв'язку, електроенергії, - там ми встановлюємо поліцейські "Старлінки", щоб місцеві громадяни могли прийти, подзвонити, зв'язатися зі своїми рідними", - сказав Клименко.

Також на звільнених територіях, у всіх населених пунктах Харківської області, працюють групи реагування поліції, підрозділи спецпризначення та працівники вибухотехнічної служби. крім того, поліцейські перевіряють громадян по своїх базах даних, аби виявляти й росіян, які перевдягалися у цивільний одяг і намагалися пройти через блокпости під виглядом українців, тікаючи зі звільненої території.

Джерело: censor.net

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