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Тернопільщина отримала 16 тонн енергообладнання від Швеції та Ісландії

Тернопільщина отримала 16 тонн енергообладнання від Швеції та Ісландії

До Тернопільської області надійшло понад 16 тонн енергетичного обладнання. Постачання здійснено за підтримки міжнародних партнерів - Швеції та Ісландії, які продовжують системно допомагати Україні зміцнювати енергетичну стійкість.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Вантаж містить ресурси для стабільної роботи регіональної енергосистеми, зокрема: генератори і трансформатори.

З урахуванням цієї поставки, за весь період функціонування логістичних хабів Міністерства енергетики України Тернопільська область отримала понад 70 тонн різного енергетичного обладнання.

До регіону техніка зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики України, а також у межах діяльності Фонду підтримки енергетики України.

Допомога Україні

Станом на 8 червня до України надійшло 3325 одиниць енергетичного обладнання для підтримки стабільної роботи мереж. Серед отриманого обладнання — генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли.

Цю техніку надали партнери з таких країн та організацій: ЄС, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Словаччина, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія, Чехія, Польща, Кіпр, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

Загалом з березня 2022 року в Україну прибуло 2299 гуманітарних вантажів. Спільна вага цього обладнання перевищує 29,5 тис. тонн.

Джерело: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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