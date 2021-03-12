Территориальный спор Японии и РФ: в Токио заговорили о блокаде Курил

Японии необходимо организовать блокаду морского сообщения между Южными Курилами и материком, чтобы решить проблему территориального спора с Российской Федерацией. Об этом заявил бывший дипломат Акио Каватао в своей статье в японском Newsweek.

«Чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами»», — написал Каватао. По его словам, Токио должен дождаться момента, когда Россия политически ослабнет на международной арене до уровня 1990-х гг., а пока этого не случилось — доказать мировому сообществу, что итоги Ялтинское соглашение 1945 г. «само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией».

В то же время Каватао отметил, что Японии следует в отношениях с Россией также добиваться «создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», не создавая «излишнего ажиотажа».

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

Источник: sprotyv.info

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