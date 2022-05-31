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Тези Шольца в інтерв'ю ARD

Тези Шольца в інтервю ARD

● Ембарго на постачання нафти з Росії необхідно.

● Шлях до скасування санкцій проти Росії – укладання мирного договору, який сама Україна вважає за себе правильним.

● Не слід боятися загроз Путіна: "Ми продовжимо те, що почали".

● Озброєння в Україну постачатиметься і надалі. Німеччина підтримуватиме «Україну так довго, скільки буде потрібно».

Правильні слова! За правильними словами, однак, мають бути і правильні справи.

https://www.tagesschau.de/inland/tt-interview-scholz-101.html

Источник: https://t.me/Sharpreview/14349

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