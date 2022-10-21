Тезисно про ситуацию в Британии

● Лиз Трасс пробыла на посту премьер-министра 45 дней. Теперь она рекордсмен по самому короткому премьерскому сроку. До ее отставки это сомнительное первенство принадлежало Джорджу Каннинг. Он занимал пост 119 дней и умер главой правительства в 1827 году.

● Борис Джонсон намерен принять участие в выборах нового премьер-министра. The Times пишет (https://www.thetimes.co.uk/article/liz-truss-latest-news-resign-tory-mp-westminster-follow-live-gf7g23fxm) , что он уже проводит консультации со своей бывшей командой и донорами помочь ему вернуться на Даунинг-стрит, 10.

● Консерваторы решили ускорить процесс избрания нового премьера из числа своих представителей. Не будет многомесячной кампании. В список кандидатов попадает тот, кто заручиться поддержкой минимум сотни депутатов партии. Список будет состоять максимум из 3 кандидатов, поскольку в Палате общин у консерваторов 357 мандатов. После этого выберут двух кандидатов, которые примут участие в онлайн-голосовании для рядовых партийцев. Они и определят, кто станет новым премьер-министром Великобритании. Ожидается, что на все это уйдет неделя и новый премьер станет известен 28 октября.

● Непонятки с консерваторами подняли в Британии дискуссию о проведении всеобщих выборов. Согласно опросу YouGov (https://yougov.co.uk/topics/politics/survey-results/daily/2022/10/20/adc3c/3), 63% опрошенных уверено, что новый премьер должен объявить об их проведении.

● Лейбористы не были у власти в Британии 12 лет

Джерело: https://t.me/blacklampa/7391

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