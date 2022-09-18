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The Daily Mirror: Киев хочет с помощью Лондона заставить москву сесть за стол переговоров к Рождеству

The Daily Mirror: Киев хочет с помощью Лондона заставить москву сесть за стол переговоров к Рождеству

The Daily Mirror (https://www.mirror.co.uk/news/world-news/putins-men-on-run-say-28016042): Киев хочет с помощью Лондона заставить москву сесть за стол переговоров к Рождеству. Владимир Зеленский предложил Лондону "90-дневный план действий", в рамках которого Британия и другие страны Запада должны, по его мысли:

● Конфисковать российские активы, а не просто заморозить их.

● Объявить партию «Единая россия» террористической организацией, "подобно палестинскому ХАМАСу и ливанской «Хизбалле»."

● Ввести бесполетную зону над Черным морем для обеспечения безопасности экспорта зерна

● Запретить выдачу всех туристических виз россиянам.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17045

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