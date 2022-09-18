The Daily Mirror: Киев хочет с помощью Лондона заставить москву сесть за стол переговоров к Рождеству
The Daily Mirror (https://www.mirror.co.uk/news/world-news/putins-men-on-run-say-28016042): Киев хочет с помощью Лондона заставить москву сесть за стол переговоров к Рождеству. Владимир Зеленский предложил Лондону "90-дневный план действий", в рамках которого Британия и другие страны Запада должны, по его мысли:
● Конфисковать российские активы, а не просто заморозить их.
● Объявить партию «Единая россия» террористической организацией, "подобно палестинскому ХАМАСу и ливанской «Хизбалле»."
● Ввести бесполетную зону над Черным морем для обеспечения безопасности экспорта зерна
● Запретить выдачу всех туристических виз россиянам.
Джерело: https://t.me/Sharpreview/17045