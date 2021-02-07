Тиждень роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил

За розпорядженням Командувача об’єднаних сил всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

Окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно, «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли російські найманці розблоковують рух дорожнім коридором.

Другий тиждень поспіль відстежується збільшення пасажиропотоку в контрольному пункті «Станиця Луганська». Із завершенням локдауну кількість пропущених громадян зросла удвічі. Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби в КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію оформили 4 290 осіб, на контрольовану територію – 4 418 осіб.

Через КПВВ «Новотроїцьке» 107 громадян та 17 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 158 осіб та 26 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.

Крім того, російсько-окупаційні війська не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також прикордонники виявили чотирьох громадян, які слідували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Минулого тижня Міжнародний Комітет Червоного Хреста, через КПВВ «Новотроїцьке», доправив до тимчасово окупованого Донецька три вантажівки з гуманітарною допомогою. Автомобілі перевозили меблі та побутові товари для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 9,5 т.

Додатково інформуємо, що за наказом Командувача об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України та діятимуть у визначений ними термін. Так, під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою залишається перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Також для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.

Источник: dpsu.gov.ua

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