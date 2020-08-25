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TikTok подав до суду на адміністрацію Трампа

TikTok подав до суду на адміністрацію Трампа

Відеосервіс TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, подав до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа через спроби заборонити діяльність платформи на території Сполучених Штатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Позов компанія подала до федерального суду у штаті Каліфорнія.

TikTok стверджує, що адміністрація Трампа не дала «справедливого шансу» відповісти на звинувачення у тому, що відеосервіс становить загрозу для національної безпеки США.

Білий дім висловлює побоювання, що TikTok може давати Комуністичній партії Китаю доступ до персональних даних громадян США, зокрема посадовців, які користуються платформою, для подальшого їх шантажу.

Як повідомляв Укрінформ, президент США планував заборонити роботу соціальної платформи TikTok на території країни, якщо до 15 вересня її не буде продано американській компанії. У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів та передавати їх китайській владі.

Раніше компанія Microsoft підтвердила плани щодо купівлі соцмережі TikTok.

Источник: www.ukrinform.ua/

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Темы: TikTok, трамп

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