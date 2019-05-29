Тимошенко наголошує, що 21 липня — ще й вибори прем’єр-міністра

Партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" самостійно братиме участь у позачергових парламентських виборах і готова в разі перемоги висунути свого кандидата у Прем'єр-міністри.

Про це заявила лідер політичної сили Юлія Тимошенко у Facebook.

"Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно. Ми — самодостатня велика команда, яка зможе показати людям гарний результат змін... А людей я прошу зрозуміти: дострокові вибори, які відбудуться 21 липня, – це не просто вибори парламенту, це ще й вибори прем’єр-міністра України. Тому що на чолі кожної партії, яка йде до Верховної Ради, стоїть лідер, який у разі перемоги і входження в коаліцію може очолити Кабмін", - наголосила вона.

За словами Тимошенко, її партія готова співпрацювати з тими політичними силами, які підтримують "наш Новий курс", докорінну зміну економічної стратегії держави, зниження тарифів.

Першими кроками нового прем’єра, за словами Тимошенко, мають стати зниження тарифів і підвищення зарплат та пенсій.

Як повідомлялося, позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня 2019 року згідно з указом Президента Володимира Зеленського.

Источник: www.ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»