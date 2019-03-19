Тимошенко призвала прекратить индексацию пенсий и выплаты субсидий пенсионерам и многодетным семьям - Герасимов

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко призвала прекратить индексацию пенсий и выплаты субсидий пенсионерам, многодетным семьям и уязвимым слоям населения.

Об этом в ходе согласительного совета сообщил глава фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Выборы настолько ослепили отдельных кандидатов, что для них вообще не важна страна и благосостояние граждан. Они руководствуются единым принципом - чем хуже, тем лучше. Например, Юлия Тимошенко призвала прекратить индексацию пенсий и выплаты субсидий пенсионерам, многодетным семьям и уязвимым слоям населения. А если пенсионеру или инвалиду лекарства нужны уже сегодня, потому что завтра будет поздно - он должен ждать проведения выборов?", - сказал депутат.

Также Герасимов отметил, что по логике Тимошенко надо остановить и строительство дорог, и ремонт больниц, детских садов, развитие инфраструктуры городов.

"Но хочу успокоить пенсионеров. И монетизация субсидий живыми деньгами, и пенсий будут платиться без задержек. Это результат совместной работы президента, парламента и правительства", - подчеркнул он.

Источник: prm.ua

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