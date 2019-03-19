Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:01
Просмотров: 130

Тимошенко призвала прекратить индексацию пенсий и выплаты субсидий пенсионерам и многодетным семьям - Герасимов

Тимошенко призвала прекратить индексацию пенсий и выплаты субсидий пенсионерам и многодетным семьям - Герасимов

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко призвала прекратить индексацию пенсий и выплаты субсидий пенсионерам, многодетным семьям и уязвимым слоям населения.

Об этом в ходе согласительного совета сообщил глава фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Выборы настолько ослепили отдельных кандидатов, что для них вообще не важна страна и благосостояние граждан. Они руководствуются единым принципом - чем хуже, тем лучше. Например, Юлия Тимошенко призвала прекратить индексацию пенсий и выплаты субсидий пенсионерам, многодетным семьям и уязвимым слоям населения. А если пенсионеру или инвалиду лекарства нужны уже сегодня, потому что завтра будет поздно - он должен ждать проведения выборов?", - сказал депутат.

Также Герасимов отметил, что по логике Тимошенко надо остановить и строительство дорог, и ремонт больниц, детских садов, развитие инфраструктуры городов.

"Но хочу успокоить пенсионеров. И монетизация субсидий живыми деньгами, и пенсий будут платиться без задержек. Это результат совместной работы президента, парламента и правительства", - подчеркнул он.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Україні бум на медичний спецтранспорт
Сегодня 07:38    34
ДФС забезпечила 100% оприлюднення наборів даних на Порталі відкритих даних
Сегодня 06:33    56
Глава держави: Зростання економіки має бути відчутним для пенсіонера, вчителя, лікаря, студента і забезпечити ефективні кроки у боротьбі з бідністю
Сегодня 06:03    67
Филарет ответил на московскую истерику о вмешательстве украинской власти в дела церкви
18.03.2019 10:24    182
Счетная палата проверит эффективность использования помощи Всемирного банка
18.03.2019 09:49    77
У Бродах відкрили два нових гуртожитки для військових авіаторів (ФОТО)
18.03.2019 09:06    84
Полиция открыла уголовное производство по факту запугивания избирателей в Харькове
18.03.2019 08:57    139
Україна хоче створити експортний хаб у В’єтнамі
18.03.2019 08:47    98
Обов’язок української влади не допустити сценарію зриву виборів – Глава держави
18.03.2019 08:00    81
Гройсман про монетизацію субсидій: ми виплатили вже близько 350 млн гривень
18.03.2019 07:42    76
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 