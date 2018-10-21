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Тисячі людей вийшли на вулиці Лондона з вимогою другого референдуму щодо Brexit

Тисячі людей вийшли на вулиці Лондона з вимогою другого референдуму щодо Brexit

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Лондона, вимагаючи провести другий референдум щодо умов виходу Великої Британії з Європейського союзу.

Як повідомляє Reuters, організатори прогнозують, що це найбільша демонстрація людей з вимогою до уряду провести голосування щодо умов «Брекзиту».

Як очікують організатори, участь в акції візьмуть сто тисяч людей. Демонстранти пройдуть ходою до будівлі парламенту.

Президент Європейської комісії Дональд Туск 16 жовтня заявив, що країнам ЄС слід бути готовими до виходу Великої Британії без укладення угоди.

Він зазначив, що цей сценарій зараз «більш імовірний, ніж будь-коли раніше».

Сполучене Королівство, як очікується, залишить Європейський союз до кінця березня 2019 року. Однак досі неясно, чи вдасться Лондону і Брюсселю до цієї дати домовитися про умови виходу і що станеться, якщо угоди досягти не вдасться.

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