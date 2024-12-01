«Тисяча Зеленського»: відсьогодні в «Дії» можна подати заявку на 1000 гривень від держави

Відсьогодні українці можуть подавати заявки, щоб отримати 1000 гривень від держави за програмою «Зимова єПідтримка». Це один з елементів комплексного пакета «Зимової підтримки» для українських родин.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

Допомогу від держави можна отримати упродовж грудня 2024 – лютого 2025 року. Витратити кошти можна на оплату комунальних або медичних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, освіту, транспорт, страхування, благодійність, донати ЗСУ або придбання військових облігацій. Жодних податків на ці кошти нараховуватися не буде.

Хто зможе отримати допомогу?

Всі громадяни України, які перебувають на території держави, зокрема й діти. Один із батьків може оформити виплату на дітей на свій рахунок.

Як можна отримати кошти?

Заяви можна подавати через:

Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.«Укрпошту»: з 4 грудня 2024 року без подачі окремої заяви.Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

Як отримати підтримку через мобільний застосунок «Дія»?

Встановіть або оновіть мобільний застосунок «Дія». Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію.У вкладці Сервіси оберіть «Зимову єПідтримку».Ознайомтесь з описом програми та натисніть кнопку «Розпочати».Оберіть, для кого призначена виплата (для себе або дитини).Виберіть картку для зарахування коштів. Якщо у вас уже є картка Національний кешбек, виберіть її. Якщо немає, мобільний застосунок «Дія» запропонує відкрити її в одному з банків-партнерів програми.Перевірте дані заявки та підтвердіть, що перебуваєте на території України.Після того, як заявка буде схвалена, кошти надійдуть на обрану в «Дія» картку протягом 10 днів.

Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно. Невитрачені кошти повернуться до державного бюджету.

Як отримати підтримку через «Укрпошту»?

Отримати тисячу гривень через «Укрпошту» можна, якщо ви належите до таких категорій:

Пенсіонери віком старше 60 років, які отримують виплати через «Укрпошту».Люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через «Укрпошту».Люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 групи, які отримують виплати через «Укрпошту».Люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А через «Укрпошту».Люди, які отримують усі види пенсійних та соціальних виплат через Укрпошту на територіях активних бойових дій.Про нарахування 1000 гривень повідомлять працівники «Укрпошти» під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні.

Як отримати підтримку через банк?

Громадяни без РНОКПП через релігійні переконання, громадяни 65+, а також піклувальники або законні представники малолітніх/неповнолітніх дітей, можуть подати заявку на отримання допомоги через відділення одного з банків-партнерів.

Повний перелік банків буде повідомлено додатково.

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