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"Тисячу за вакцинацію" можна буде витратити на освіту та комуналку – Шмигаль

Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на освіту та комуналку – Шмигаль

Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазанчив, що вже понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат. При цьому 1,7 млрд грн вже витрачено.

Надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат освітні послуги, зазначив Шмигаль. Також планується розширити програму на комунальні послуги.

Нагадуємо:

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривеньза програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Источник: epravda.com.ua

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