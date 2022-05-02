"Тиск продовжуватимемо, допоки він, Путін, не здасться", - конгресмен Мікс після візиту до Києва

Візит делегації Конгресу США до Києва, 1 травня 2022. Офіс президента України/REUTERS

Захід не зупинить санкції проти Росії за її війну в Україні через заяви з боку РФ про використання ядерної зброї у війні в Україні. Про це у відповідь на запитання Голосу Америки представники американської конгресової делегації на чолі зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі заявили під час прес-конференції у Польщі за підсумками візиту до Києва 1 травня.

Демократ Адам Шифф, який очолює Комітет Палати представників Конгресу з розвідки, прокоментував для Голосу Америки заяви російських посадовців щодо загрози використання ядерної зброї: "Думаю, з боку російського міністра закордонних справ говорити так, як він це робить, - глибоко безвідповідально, і ми не будемо залякані їхніми погрозами, ми продовжимо допомагати Україні захищати себе".

Наприкінці квітня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ризики ядерної війни "реальні" й "вельми суттєві". Пізніше Лавров сказав, що Росія "нікому не погрожує ядерною війною" і не вважає, що Росія перебуває у стані війни із НАТО, але відчуває, що "НАТО вважає, що веде війну з Росією".

"Чого Путін не очікував, це нашої єдності. [...] Він думав, що він зможе нас розділити, але йому не вдалось цього зробити", - сказав конгресмен-демократ Грегорі Мікс, і зауважив, що якщо президент Росії Володимир Путін вдасться до використання зброї масового ураження (unconventional weapon - ред.), як-то хімічної чи ядерної зброї, він зіткнеться із відповідними наслідками.

Тому, додав Мікс, про послаблення санкцій США та союзників проти Кремля не йдеться: "Все лише зростатиме: тиск ззовні, тиск зсередини, йому буде нікуди дітись, ми продовжуватимемо, допоки він, Путін, не здасться".

"Не давайте хуліганам себе залякати. Якщо вони погрожують, ви не можете відступити", - сказала Пелосі у відповідь на запитання Голосу Америки під час прес-конференції. Вона додала, що невдовзі в Україну надійде додаткова американська допомога.

"Америка підтримує Україну. Ми підтримуватимемо Україну аж до перемоги. Наша делегація вчора мала важливу нагоду і велику честь зустрітися з президентом України. Наші дискусії були зосереджені на таких темах як безпека, гуманітарна допомога, економічна допомога і, врешті, відновлення після перемоги", - розповіла Пелосі.

За її словами, президент Джо Байден невдовзі підпише прийнятий законопроект про ленд-ліз Україні, а тим часом у Конгресі зараз працюють над трансформацією значного фінансового запиту президента Байдена у пакет законів: "Ми дуже горді, що це відбувається на додачу до того, що ми вже зробили, включаючи санкції, припинення купівлі російської нафти, зупинення нормальних торгових відносин із Росією".

"Путін [...] перейшов межу багато разів. Він вчинив воєнні злочини, він атакував пологові будинки, за його керівництва були вчинені масові вбивства, і США та інші країни повинні будуть допомогти у збиранні доказів", - під час прес-конференції заявив конгресмен-демократ Джим Макговерн. - "Ми маємо спитати, чи світ змусить його відповісти за його воєнні злочини. Бо якщо ми цього не зробимо, вірогідність того, що він чи хтось інший вчинить це знову, зросте".

Макговерн додав: "Ми хочемо, щоб ця війна зупинилась, щоб вбивства зупинились. А наслідки цієї війни можуть стосуватись не лише народу України, а й усього світу. Він (Путін - ред.) загострює проблему голоду у світі, тож ми маємо притягти його до відповідальності. [...] Це війна Путіна, і ми протистоїмо хулігану".

Раніше Голос Америки повідомляв, що Пелосі стала найвищою американською посадовицею, що відвідала Київ від початку російської війни.

28 квітня президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги у $33 млрд на підтримку України: більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.

Источник: voanews.com

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