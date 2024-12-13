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Тіньовий флот росії - виклик для світової безпеки

Країна-агресор створила тіньовий флот із застарілих танкерів, щоб обходити західні санкції та заробляти мільярди доларів на експорті нафти. Ці гроші живлять її воєнну машину, підтримують терористів в усьому світі та фінансують нові злочини.

Українська розвідка ідентифікувала 238 суден, які використовують окупанти для обходу цінових обмежень. Повну інформацію про такі танкери з конкретними доказами їх участі у тіньових оборудках ГУР МО публікує на порталі War & Sanctions (https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships).

Тіньовий флот росії - виклик для світової безпеки

Тіньовий флот росії - виклик для світової безпеки

Тіньовий флот росії - виклик для світової безпеки

Тіньовий флот росії - виклик для світової безпеки

Тіньовий флот росії - виклик для світової безпеки

Тіньовий флот росії - виклик для світової безпеки

Тіньовий флот росії - виклик для світової безпеки

Тіньовий флот росії - виклик для світової безпеки

Джерело: https://t.me/DIUkraine/5004

Новости портала «Весь Харьков»

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