Тіньовий флот росії - виклик для світової безпеки

Країна-агресор створила тіньовий флот із застарілих танкерів, щоб обходити західні санкції та заробляти мільярди доларів на експорті нафти. Ці гроші живлять її воєнну машину, підтримують терористів в усьому світі та фінансують нові злочини.

Українська розвідка ідентифікувала 238 суден, які використовують окупанти для обходу цінових обмежень. Повну інформацію про такі танкери з конкретними доказами їх участі у тіньових оборудках ГУР МО публікує на порталі War & Sanctions (https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships).

Джерело: https://t.me/DIUkraine/5004

Новости портала «Весь Харьков»