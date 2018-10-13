Только Россия блокирует введение миротворцев на Донбасс, - спецпредставитель Госдепа

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что большое количество стран поддерживает идею о введении миротворческой миссии на Донбасс.

В интервью Настоящему времени он сказал, что только Россия блокирует эту идею.

"Мы это предложили. Украина поддерживает, "нормандская четверка" поддерживает – Франция, Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания все это поддерживают и предлагают ввести миротворческую миссию при поддержке ООН. Только Россия все блокирует. Россия же говорит, что может согласиться лишь на охрану наблюдателей. Они также говорят, что нужно договариваться с так называемыми народными республиками, которые там лишь благодаря России. Поэтому нужно вести переговоры с россиянами, потому что мы видим ситуацию такой", - отметил Волкер.

По его словам, Киев и Запад отвергают любое согласование подробностей возможной миссии ООН с боевиками, которые не являются стороной минских договоренностей. Обсуждение возможности и условий размещения сил ООН на оккупированной территории Донбасса все еще продолжается.

Волкер также добавил, что миротворческая миссия на Донбассе – это "самый правильный путь к миру и помощи местному населению".

Он отметил, что продолжает контактировать по вопросу размещения миротворцев на Донбассе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"В последние несколько недель мы с ним переписывались по вопросу размещения миротворцев на Донбассе. По моему мнению, это очень жизнеспособная идея и наиболее практичный способ облегчить реализацию Минских соглашений", – сказал Волкер.

Источник: sprotyv.info

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