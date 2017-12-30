Топ-15 новостей. Заморозка активов: США тренируется на Казахстане

1. Заморозка активов: США тренируется на Казахстане. Как заморозка казахстанских активов на $22,6 млрд в США повлияет на РФ.

США в следующем году введут новые ограничительные меры в отношении России. Бизнесмены и эксперты предупреждают, что уже в феврале РФ может столкнуться с новыми санкциями. Готовность к решительным шагам С ША уже показали на примере Казахстана, заморозив, по иску молдавского бизнесмена Анатоли Стати, свыше $22 млрд – почти половину активов Национального фонда республики.

В 2018 году Россию ждут новые санкции со стороны США, в рамках принятого в августе 2017 года специального закона.

Готовящийся сейчас в Белом доме «Кремлевский доклад» – так называемый список плохих парней из чиновников и бизнесменов, пользующихся, покровительством Кремля, «серьезная штука», уверен бизнес-омбудсмен и лидер «Партии Роста» Борис Титов.

«С учетом случая с Сулейманом Керимовым и того, как власти США сейчас обходятся с Казахстаном… – это может быть реальной опасностью», — пишет он на своей странице в Facebook.

30 октября 2017 года банк Bank of New York Mellon добровольно согласился заморозить $22,6 млрд, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Национального Банка Казахстана, по иску компаний молдавского бизнесмена.

2. The Bell узнал о предостережении Путина от инвестиций в США.

В сентябре 2017 года Путин на встрече с бизнесменами говорил, что инвестиции в США из-за риска санкций небезопасны и нежелательны, узнало издание The Bell.

«Ребята, лучше прекратите отправлять туда деньги: во-первых, могут заморозить и все отобрать, во-вторых — ваши инвестиции будут работать против нас», — пересказывает основной посыл выступления Путина один из собеседников издания.

3. "Присудили, что эти деньги "Газпрому" не положены, - говорит известный российский аналитик и партнер компании RusEnergy, эксперт по энергетическим вопросам Михаил Крутихин. - Это не победа "Газпрома", это победа украинцев. Они добились, что эти деньги они платить не должны"

По мнению Крутихина, тяжба закончилась в пользу "Нафтогаза": "На какой пункт я ни посмотрю, везде требования "Газпрома" не были удовлетворены. Не случайно "Газпрому" потребовалось время, чтобы придумать красивые формулировки, чтобы доказать, что наше поражение - это наша победа".

Напомним, Украина не покупает газ у России с ноября 2015 года.

4. У Крымского моста опять проблемы: оккупанты ошиблись с выбором грунта.

Ошибка с грунтом: на мост в Крым россиянам понадобится еще 3 млрд рублей из бюджета.

5. Лавров: США готовят новые санкции, РФ готовит ответ.

Вступление в силу новых санкций США против России неизбежно отразится на отношениях двух стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Россия ответит на любые враждебные действия, отметил Лавров.

6. Джонсон заявил о наличии доказательств вмешательства РФ в выборы в Европе и США.

Глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил о множестве свидетельств вмешательства России в выборы Германии, Италии, Франции и США.

7. США обвинили Россию в нарушении договора о ракетах.

Представитель Пентагона Джонни Майкл заявил, что США полностью соблюдают договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). При этом он обвинил Россию в нарушении пунктов договора.

«Министерство обороны действует согласно со всеми обязательствами в соответствии с договором о РСМД. Американское правительство, напротив, обнаружило, что Россия нарушает обязательства договора о РСМД», — заявил он.

В начале декабря Трамп одобрил новые санкции против России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

8. СМИ: Российский хакер считает ФСБ причастной к созданию вирусов.

Создание вирусов WannaCry и Lurk курировали сотрудники ФСБ России. Об этом заявил хакер Константин Козловский, арестованный по делу Lurk.

«Специфика работы так называемого Lurk и его модификаций, а также другого созданного мною софта такова, что и (майор ФСБ Дмитрий) Докучаев, и те, кому он дал доступ, могли самостоятельно вести работу с зараженными объектами», — отметил он.

Майор ФСБ Дмитрий Докучаев, о котором говорит Козловский, был в декабре 2016 года арестован по делу о госизмене. В одно время с ним были арестованы еще 3 человека — полковник ФСБ Сергей Михайлов, интернет-предприниматель Георгий Фомченков и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. По данным телеканала, их подозревают в передаче американским спецслужбам данных о российских хакерах.

«Когда я смотрел телевизионный сюжет, где рассказывали о WannaCry, я увидел до боли похожий мне локер (программа-вымогатель). „Морду“ этого вируса делали люди из моей группы. „Морда“ — то что, отображается на компьютере в момент блокировки», — заметил хакер.

В мае сообщалось о распространении WannaCry. В общей сложности тогда пострадали более 230 тыс. компьютеров в 150 странах мира.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев оценил уровень российского законодательства в этой сфере. «Если говорить о международном законодательстве в сфере кибербезопасности и киберотношений. Мы сейчас по сути на нулевом уровне. Россия никуда не продвинулась с 70-х годов, а мир изменился самым радикальным образом», — отметил он.

9. Жертвой хакеров Cobalt наряду с «Глобэксом» стал «Севастопольский морской банк».

Проведенная на прошлой неделе атака хакеров группировки Cobalt на банк «Глобэкс» не была единственной - одновременно, предположительно, те же злоумышленники похитили средства со счетов «Севастопольского морского банка». Об этом сообщили три источника в сфере информационной безопасности, осведомленные о событиях в Крыму.

10. Освобожденный из плена украинский ученый рассказал о режиме тоталитаризма в террористических республиках Донбасса.

Украинский ученый-религиовед Игорь Козловский, освобожденный в числе прочих из плена террористов Донбасса, заявил, что в террористических «ЛДНР» действует тоталитарный режим.

«Проукраинские настроения опасаются выражать. Сейчас там тоталитарная система — такой себе „микс“, „смесь“ 37-го года и 50-х или 70-х годов», — рассказал ученый, отвечая на вопрос об отношении к Украине на территориях республик.

Козловский также добавил, что, по его наблюдениям, многие жители террористических «ДНР» и «ЛНР» недовольны тем, что там происходит, но не знают, что предпринять — в том числе из-за большого числа «людей с оружием» вокруг.

Говоря о собственных планах, ученый отметил, что после освобождения планирует продолжить научную и преподавательскую деятельность.

Козловский был задержан в террористической «ДНР» в январе 2016 года. По словам его супруги, причиной могла стать его переписка в соцсетях.

11. На Донбассе применяется система тотальной пропаганды Кремля, - исследование.

На территории Донбасса применяется система тотальной пропаганды Кремля. Об этом говорится в докладе "Состояние информационного пространства Донецкой области: вызовы и перспективы", подготовленного "Аналитический центр" Фабрика мысли Донбасс "совместно с Мининформполитики и Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

12. Китай заподозрили в нелегальной торговле нефтью с КНДР.

Китайские корабли продают нефть танкерам КНДР в открытом море, несмотря на санкции ООН. Об этом пишет южнокорейская газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на американские спутники.

Как утверждают в Сеуле, нелегальная торговля началась после того, как в сентябре Совет Безопасности ООН жестко ограничил импорт нефтепродуктов в Северную Корею. По данным газеты, на снимках, сделанных из космоса, видно, как китайские суда переливают нефть на северокорейский танкер.

13. Трамп обвинил Китай в торговле с КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай нарушает санкционный режим ООН в отношении КНДР.

По его словам, Пекин продолжает продавать нефть Северной Корее, и это крайне разочаровывает американского президента.

«Очень удручает, что Китай допускает поставки нефти в Северную Корею. Невозможно когда-либо достичь решения проблемы Северной Кореи в дружеском ключе, если это продолжит происходить!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

14. WADA: Допинговая система осталась в российском спорте.

В российском спорте по-прежнему существует допинговая система, заявил бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон.

Как пишет New York Times, он также высказал мнение, что «лишь спустя годы станут известны настоящие победители Олимпийских игр 2018 года».

«Спортсмены в России не только не признали вину, но и продолжают использовать запрещенные вещества во время расследования… и в МОК об этом знают», — отметил Робертсон.

Он также назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов «насмешкой».

«Оно принято для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы. Мы выяснили, что 99% российских спортсменов употребляют допинг. У атлета, попадающего в сборную, просто нет выбора. Или допинг, или завершение карьеры», — сказал он.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнованиях под олимпийским флагом смогут выступить только те, кто докажет свою непричастность к допинговым махинациям.

15. Дисквалифицированные МОК 11 российских лыжников отстранены от соревнований FIS.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от международных соревнований 11 российских лыжников, которые ранее были дисквалифицированны комиссией Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда.

Источник: facebook.com

Автор: Влад Пономарь

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