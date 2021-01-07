ТОП-15 типових помилок, які виникають під час заповнення декларації

Національне агентство з питання запобігання корупції (НАЗК) переконане, що більшість публічних службовців — доброчесні та прагнуть працювати для розвитку України.

З 2020 року серед головних цілей НАЗК — забезпечити комфортні умови для декларування. Для цього НАЗК уже забезпечило модернізацію Реєстру декларацій, роботу Контакт-центру за телефоном +380442000694, створення бази знань із контекстним пошуком по роз’ясненням щодо декларування та технічну допомогу декларантам.

Також завдяки підвищенню якості повних перевірок декларацій після перезавантаження НАЗК відійшло від практики виявлення технічних помилок до виявлення реальних порушень.

Водночас через технічні помилки автоматична система логічного арифметичного контролю може визначити вашу декларацію як ризиковану. Тоді НАЗК повинне буде розпочати повну перевірку вашої декларації.

Аби ви не допустили таких типових помилок, розповідаємо про 15 найбільш розповсюджених із них та як їх уникнути.

Помилка № 1 Розділ 3 «Об’єкти нерухомості».

Декларант не зазначає права користування об’єктом нерухомого майна, в якому він та/або член сім’ї зареєстрований, однак не володіє ним на праві власності.

Як виправити: вказати цю інформацію відповідно до роз’яснення, яке вказане за посиланням: — https://bit.ly/2JoQHdI

Помилка №2 Розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки».

Декларант зазначив себе джерелом доходу замість органу, установи чи організації, яка виплачувала заробітну плату чи інший дохід. Або зазначив себе джерелом доходу, отриманого під час продажу майна, замість вірного джерела — покупця такого майна.

Як виправити: вказати цю інформацію відповідно до роз’яснення, яке вказане за посиланням: https://bit.ly/2MoKQpQ

Помилка №3 Розділ 3 «Об’єкти нерухомості».

Декларант не вказує права користування об’єктом нерухомого майна, в якому він та/або член сім’ї фактично проживає, але не володіє ним на праві власності.

Як виправити: вказати цю інформацію відповідно до роз’яснення, яке вказане за посиланням: — https://bit.ly/2JoQHdI

Помилка №4 Розділ 6 «Цінне рухоме майно — транспортні засоби».

Декларант зазначив державний номерний знак автомобіля замість ідентифікаційного номеру (VIN-коду).

Як виправити: зазначити всю потрібну інформацію у відповідному розділі. Про те, як правильно декларувати транспортні засоби, читайте за посиланням: https://bit.ly/3b7G6zl

Помилка №5 Розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки».

Декларант зазначив замість нарахованого доходу (з урахуванням податків і зборів) фактично отриманий (без урахування податків і зборів).

Як виправити: вказати коректно цю інформацію. Докладніше читайте за посиланням: https://bit.ly/2MoKQpQ

Помилка №6 Розділ 3 «Об’єкти нерухомості».

Декларант зазначає права користування приватним будинком і водночас не зазначає про право користування земельною ділянкою під ним.

Як виправити: вказати цю інформацію відповідно до роз’яснення, яке вказане за посиланням: https://bit.ly/3hEhtLY

Помилка №7 Розділ 3 «Об’єкти нерухомості».

Декларант округлив відомості про загальну площу об’єкта нерухомості.

Як виправити: вказати точні відомості. Докладніше про декларування об’єктів нерухомості за посиланням: https://bit.ly/3hEhtLY

Помилка №8 Розділ 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування».

Декларант невірно визначає себе як суб’єкта у переліку осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Як виправити: вкажіть цю інформацію відповідно до роз’яснення. Ознайомитися з ним можна за посиланням: https://bit.ly/358Z0BW

Помилка №9 Розділ 3 «Об’єкти нерухомості».

Декларант датою набуття права на об’єкти нерухомого майна зазначає день укладення правочину, замість дати державної реєстрації такого права.

Як виправити: зазначати інформацію відповідно до державної реєстрації права власності.

Помилка №10 Розділ 9 «Юридичні особи».

Декларант вказує корпоративні права і не зазначає відповідної інформації в розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї».

Як виправити: вказати цю інформацію у відповідному розділі. Розповідаємо, як зробити це коректно: https://bit.ly/2KGhov8

Помилка №11 Розділи 15, 11, 3.

Декларант зазначає певний об’єкт в одному розділі й не зазначає пов’язаної з ним інформації в іншому.

Наприклад, у розділі 15 «Робота за сумісництвом суб’єкта декларування» вказано про відсутність об’єктів для декларування, а в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» зазначено відомості про отримання доходів у вигляді заробітної плати за іншим місцем роботи.

Або відображення відомостей про придбання об’єкта нерухомості, але відсутність інформації про укладення відповідного правочину. Чи зазначення подарованої нерухомості в 3 розділі «Об’єкти нерухомості», і відсутність інформації про подарунок у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки».

Як виправити: вказати цю інформацію в розділі. Ознайомитися із загальними рекомендаціями щодо декларування можна за посиланням: https://bit.ly/38Ys6oR

Помилка №12 Розділ 13 «Фінансові зобов’язання».

Декларант вказує кошти, які були позичені декларантом третій особі в розділі 13 «Фінансові зобов’язання» (що є неправильним), замість вірного розділу 12 «Грошові активи».

Як виправити: вкажіть цю інформацію у відповідному розділі. Докладніше про декларування грошових активів читайте за посиланням: https://bit.ly/3bayfku

Помилка №13 Розділ 7 «Цінні папери».

Декларант зазначає відомості щодо загальної вартості цінних паперів, замість номінальної.

Як виправити: вкажіть номінальну вартість цінних паперів. Щодо правильного декларування цінних паперів читайте за посиланням: https://bit.ly/3ofSZLh

Помилка №14 Розділ 6 «Цінне рухоме майно — транспортні засоби».

Декларант не зазначає відомості про транспортні засоби, які «відчужені» на підставі довіреності, однак фактично лишились зареєстрованими за декларантом та/або членом сім’ї.

Як виправити: вказати інформацію у відповідному розділі.

Помилка №15 Розділ 12 «Грошові активи».

Декларант вносить відомості про наявний грошовий актив у вигляді готівкових коштів, але не зазначає відомості про інші безготівкові активи, оскільки їх розмір не перевищує 50 прожиткових мінімумів (хоча розмір активів рахується сукупно).

Як виправити: Зазначити відомості про безготівкові активи у відповідному розділі. Докладніше про декларування грошових активів можна прочитати за посиланням: https://bit.ly/3ndp6dh

Нагадуємо, що щорічна кампанія декларування триватиме до 31 березня 2021 року.

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»