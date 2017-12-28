Топ-17 новостей. Россию резко опустили в рейтинге крупнейших экономик мира

1. Россию резко опустили в прогнозном рейтинге крупнейших экономик мира.

Эксперты британского Centre for Economics and Business Research (CEBR) прогнозируют, что к 2032 году Россия упадет с 11-го на 17-е место в рейтинге крупнейших по объему ВВП стран.

Таким образом, по оценкам CEBR, Россия уступит Турции, Испании и ряду других стран.

«Мы прогнозируем, что экономика Южной Кореи, в которая в 2017 году была вдвое меньше российской, к 2032 году станет примерно вдвое больше», — отмечается в отчете CEBR.

2. Украина ввела биометрический контроль для россиян.

3. Климкин рассказал, в каком случае Украина введет визовый режим с Россией.

После запуска на границе Украины системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства Киев планирует ввести контроль за перемещением российских граждан на всей украинской территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Введена система регистрации биометрических данных. Это реально первый этап. Второй этап — это будет заявление, которое будет направлено соответственно в Государственную миграционную службу, копия его будет получаться в МИД. И третий этап, он находится в состоянии создания — это контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины», — сказал дипломат.

По его словам, если где-либо такая система окажется неэффективной, власти Украины будут «думать о дальнейших мерах».

«Это может быть элемент визовый, но не просто виза, которая каждому выдается, а именно биометрическая виза. Вот именно такая последовательность будет», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

4. Глава МИД Украины посетит Донбасс в начале 2018 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует в начале 2018 года отправиться на Донбасс.

Как сообщил дипломат на своей странице в Twitter, сопровождать его в поездке будет глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

5. Россия ограничит число доступных для США по Договору об открытом небе аэродромов. Москва ограничит полеты американских наблюдателей над Россией.

С первого января 2018 года американские самолеты-наблюдатели не смогут воспользоваться несколькими посадочными площадками в России. Число доступных аэродромов для США сократится в рамках Договора об открытом небе.

Такой шаг является зеркальным в ответ на меры Вашингтона в отношении Москвы, которые также будут введены с января.

США планируют закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской и Гавайями. Кроме того, участвующим в таких миссиях самолетам запретят пользоваться авиабазой Робинс в штате Джорджия или Эллсуорт в Южной Дакоте. В госдепе США уверены, что эти действия лишат русских определенной «гибкости».

В свою очередь американское издание The Wall Street Journal отмечает, что на такие меры Белый дом был вынужден пойти после того, как Россия запретила полеты над Калининградом.

6. Хакеры взломали самую таинственную радиостанцию в РФ.

Самая таинственная в России радиостанция «УВБ-76» 24 декабря прекратила вещание, сообщают радиолюбители. На ее волнах пользователи не услышали привычный им гудок, означающий работу станции. Примерно в 21:00 по московскому времени на волнах радиостанции кто-то включил «Слава Украине».

Есть версия, что сигнал идет из военного городка Поварово, а станция является военной. Она изредка транслирует российские имена и цифры, а на выходе получается код.

7. Опрос: Более 50% россиян ностальгируют по СССР.

За 2017 год доля россиян, которые сожалеют о распаде СССР, выросла на 2% и составила 58%. Это следует из опроса «Левада-центра».

8. Шойгу назвал количество выходцев из РФ, воевавших на стороне террористов в Сирии.

Среди террористов с Сирии было почти 2,8 тысячи выходцев из России. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в ходе спецоперации в Сирии было уничтожено 2,8 тысячи выходцев из РФ.

По словам министра, через Сирию прошли почти 50 тысяч военнослужащих российской армии. «Из них свыше 14 тысяч отмечены госнаградами», — сказал Шойгу.

9. Глава Франции Эммануэль Макрон не намерен посещать Россию перед визитом в КНР.

Представители Макрона отрицают, что он заедет в Россию по пути в Китай.

10. Сбит самолет сирийской армии в провинции Хама.

На востоке Сирии около города Хама был сбит самолет L-39 Albatros сирийских вооруженных сил. Сирийское правительство подтвердило, что один из их самолетов подвергся некоему «воздействию извне», которое привело к крушению.

11. NYP: Треть времени со дня инаугурации Трамп провел в отпусках.

Американского лидера Трампа уличили в чрезмерной трате времени на отдых. Как подсчитала газета The New York Post, со дня вступления в должность 20 января он провел в отпуске треть этого срока.

Интересно, что будучи кандидатом в президенты, Трамп критиковал тогдашнего главу Белого дома Барака Обаму за то, что он слишком много времени проводит за игрой в гольф. «Я же буду редко покидать Белый дом, потому что тут слишком много дел», — подчеркивал миллиардер.

12. Минфин США расширил санкции против КНДР.

Минфин США расширил санкции против КНДР, включив туда двоих граждан страны.

В список попали замдиректора Отдела военной промышленности КНДР Чонг Сик Ким и первый заместитель директора Департамента ЦК Рабочей партии КНДР Пхень Чол Ри. Уточняется, что данные лица входили в руководство программ баллистических ракет.

22 декабря Совет Безопасности (СБ) ООН принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи.

13. Китай возмутили новые санкции США по «закону Магнитского».

Китай выразил США «решительное недовольство» после введения санкций в отношении бывшего сотрудника министерства общественной безопасности КНР Гао Яня. Американские власти считают его причастным к нарушениям прав человека.

14. Саудовских коррупционеров отпустили на свободу в обмен на выплаты.

Власти Саудовской Аравии освободили из-под стражи более 20 высокопоставленных чиновников и бизнесменов, задержанных по подозрению в коррупции, в том числе экс-министра финансов и члена совета директоров Saudi Aramco Ибрагима аль-Ассафа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В число освобожденных также вошли принц Турки бин Халид и экс-глава Saudi Telecom Сауд аль-Давиш.

По данным WSJ, подозреваемые были выпущены на свободу в результате сделки со следствием. "Они все заплатили, чтобы выйти, - заявил изданию высокопоставленный советник правительства Саудовской Аравии. - Отпустили по меньшей мере две дюжины, если не больше".

В ноябре Комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии отдал приказ о задержании более 200 человек, включая 11 принцев и 38 бывших и действующих высокопоставленных чиновников, а также о смещении со своих постов влиятельных руководителей национальной гвардии и военно-морского флота.

Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции, приписках и отмывании денежных средств.

Позднее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил в интервью The New York Times, что большая часть подпавших под расследования о коррупции высокопоставленных официальных лиц согласились заплатить в казну порядка $100 млрд для урегулирования претензий.

По данным WSJ, свобода известного инвестора принца аль-Валида ибн Талала была оценена в $6 млрд - это максимальная сумма среди всех арестованных.

*Выкуп для задержанного саудовского принца Аль-Валида оценили в $6 млрд.

Бизнесмена и племянника короля Аль-Валида, состояние которого оценивается в $16,8 млрд, задержали по подозрению в коррупции еще в ноябре. Одним из условий его освобождения называют выплату в размере $6 млрд.

15. В США заморозили валютные резервы Казахстана на $22 млрд.

Под заморозку попали активы на $22 млрд, или 40% Фонда будущих поколений, который казахское правительство пополняет за счет доходов от экспорта нефти и использует в качестве инструмента для экстренного финансирования банков, поддержки национальной валюты и экономики в целом.

Деньги находились на счетах Bank of New York Mellon, который принял решение заморозить их по иску молдавского бизнесмена и его компаний против правительства Казахстана.

Ситуация "довольно беспрецедентная", сказал Bloomberg Cаймон Кихано-Эванс, инвестиционный стратег Legal & General Investment Management в Лондоне.

16. Путин призвал проследить за поведением «некоторых компаний» в соцсетях во время выборов.

Во время грядущих выборов президента необходимо проследить, как иностранные компании работают в соцсетях. Об этом заявил Путин во время встречи с руководством палат Федерального собрания России.

17. ЕС назвал политически мотивированным недопуск Навального к выборам.

Источник: facebook.com

Автор: Влад Пономарь

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