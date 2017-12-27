Топ-25 новостей. Пять государств продают Украине боеприпасы

1. Украина получает оружие и боеприпасы от Румынии, Болгарии и Польши.

По меньшей мере пять восточноевропейских государств продают Украине боеприпасы. Об этом заявил директор госпредприятия «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул.

«В частности ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы — 100 мм и 152 мм — это то, что из неотложного. Я не буду называть страны, но так — мы это поставляем», — сказал Барбул.

Помимо этого, ранее о намерении поставлять Украине оружие заявили в Литве, которая бесплатно передаст Киеву 7 тыс. автоматов Калашникова, 2 млн патронов к ним, а также более 80 пулеметов, минометов и противотанкового оружия. Кроме того, в декабре поставлять Украине стрелковое оружие и боеприпасы решила Канада.

Также известно, что американская компания AirTronic USA продает Украине ручные противотанковые гранатометы PSRL-1. По словам военных экспертов, первая партия таких гранатометов насчитывала 100 единиц, сейчас они используются в Нацгвардии.

2. Климкин: В Стокгольме над «Газпромом» одержана победа за явным преимуществом.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Стокгольмского арбитража, который отклонил требования «Газпрома» по «Нафтогазу» на $56 млрд по пункту «бери или плати», является победой «за явным преимуществом».

«Победа Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже не нокаут, но за явным преимуществом и с тремя нокдаунами», — написал он в Twitter.

3. «Нафтогаз Украины» рассчитывает отсудить у «Газпрома» $16 млрд по транзитному контракту.

4. Греф: Если США введут новые санкции, холодная война покажется детской забавой.

В случае введения новых американских санкций в следующем году «холодная война покажется детской забавой», заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете Financial Times. Кроме того, он назвал идею исключить российские государственные банки из системы Swift «иррациональной».

Идея подобных санкций неоднократно обсуждалась западными политиками, отмечает издание. До сих пор эта инициатива рассматривалась как радикальный вариант, однако в начале февраля идею ужесточения санкций в отношении предприятий с участием государства и людей из окружения Путина планирует обсудить Конгресс после соответствующей оценки Министерства финансов США.

В середине мая Греф в интервью телеканалу CNBC скептически отозвался по поводу возможного смягчения антироссийских санкций.

«Санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой. Это в какой-то мере тупик», — пояснил глава Сбербанка.

5. Греф опасается, что Россию могут отключить от SWIFT уже в первом квартале 2018 года.

В начале февраля министерство финансов должно представить в Конгресс отчет по олигархам и компаниям с государственным влиянием, на основании которого будет разрабатываться пакет новых санкций, включая такую радикальную меру, как отключение российских государственных банков от системы SWIFT.

Напомним, что сейчас попавшие в санкционный список предприятия лишены возможности привлекать долгосрочное долговое финансирование на международных рынках, что уже оказывает негативное влияние на состояние финансовой системы и экономики России. Весной этого года в интервью CNBC Греф уже говорил о пагубных последствиях санкций для России. Тогда он отметил, что Сбербанк учитывает в своей стратегии негативный сценарий развития событий, не предусматривающий снятие ограничений.

По словам Грефа, Россия обречена на экономический спад из-за вялых темпов роста и чрезмерной зависимости от нефтегазовых доходов.

6. Отключение России от SWIFT грозит ступором: страшный сон Грефа.

До новых санкций США осталось совсем немного.

Эксперты согласны, что отключение от SWIFT станет новым испытанием для российской экономики.

7. Песков посоветовал Грефу избегать «громких фраз» о санкциях США.

8. В Кремле обеспокоены возможным расширением антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены дискуссией в США о новых санкциях против России.

«Это, конечно, вызывает нашу обеспокоенность. Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа «холодной войны» и так далее, но в любом случае, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие достаточно в жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что он не может принимать участие в обсуждениях по теме возможного отключения России от системы SWIFT.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введение масштабных антироссийских санкций может привести к глобальным последствиям.

9. Волкер: только санкции заставят Москву выполнять Минские соглашения.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что Москва будет выполнять Минские соглашения только в условиях сохранения санкционного режима.

Также Волкер обратил внимание на тот факт, что 2017 год стал самым кровопролитным в Украине. В стране постоянно нарушался режим прекращения огня.

Кроме того, политик поддержал решение американской администрации санкционировать поставки вооружений Киеву, передает "Интерфакс" со ссылкой на итальянское издание La Stampа.

10. Администрация Трампа представит список близких к Кремлю «плохих парней».

Список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к российской власти, так называемый «Кремлевский доклад», Белый дом представит в Конгресс США до конца января.

Многие конгрессмены хотели бы использовать его как основу для составления нового санкционного списка, рассказал бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.

«Этот доклад — ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 г., когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины», - пояснил он.

Фрид отметил, что в Конгресс должен быть представлен список персоналий "близкого круга Путина".

«Правильнее было бы составить короткий, но сильный список «плохих парней». То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии», - пояснил он. В документ также должна войти информация об активах членов семей фигурантов списка. Рид считает, что чиновники действующей администрации США сконцентрируются на таких людях как Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.

11. "Для отражения дальнейших агрессий": США решили поставлять Украине "оборонительные вооружения".

Госдеп: "Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя".

США приняли решение о поставках Украине усиленного оборонительного вооружения. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. Поставки будут осуществляться с целью обеспечения защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.

12. США приняли решение поставить Киеву "продвинутые оборонительные средства", сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт.

13. Папа Римский в своем рождественском послании пожелал мира Украине.

14. Генсек НАТО констатировал рост активности российских подлодок.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Fraknfurter Allgemeine Zeitung заявил, что альянс обеспокоен усилением активности российских субмарин в Средиземноморье и Атлантике.

Также генсек НАТО заявил о планах альянса создать новое управление по логистике для Атлантики и Европы. По его словам, новые подразделения должны будут обеспечивать постоянное пополнение личного состава.

15.

*Лавров: Отношения России и Британии находятся «на очень низкой отметке».

*Борис Джонсон возложил цветы на месте убийства Немцова.

16. Украина запустит систему биометрического контроля на границе с Россией 26 декабря.

Украина вводит биометрический контроль на границе с Россией.

Российские граждане, желающие въехать на территорию Украины, с нового года будут обязаны не только предъявить загранпаспорт, но и пройти биометрический контроль, а также документально подтвердить цель визита. По мнению министра иностранных дел Павла Климкина, в дальнейшем власти Украины рассматривают возможность введения визового режима между двумя странами.

17. Сергей Шойгу – глава Минобороны РФ – сравнил расходы стран НАТО и России на вооруженные силы.

По словам Шойгу, военный бюджет РФ в 2018 году составит $46 млрд., или 2,8 % ВВП. При этом, как подчеркнул министр обороны РФ в США военный бюджет на 2018 год превысит $700 млрд., в Великобритании составит около $60 млрд., а во Франции и Германии — по $40 млрд.

«Комментарии здесь излишни», — резюмировал Шойгу.

18. СМИ: ЕС и ОБСЕ отказались отправить в Крым наблюдателей на выборы.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не отправит в Крым своих представителей для наблюдения за ходом президентских выборов в 2018 году, аналогичным образом поступит и мониторинговая миссия ЕС. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей обеих структур.

19. Украина купит ядерное топливо на Западе.

Украина планирует покупать более половины ядерного топлива на Западе с 2018 года. Украина собирается более половины топлива для своих АЭС закупать у американской Westinghouse, постепенно отказываясь от поставок российской ТВЭЛ.

20.

*Навального не допустили до выборов-2018.

*Навальный объявил «забастовку избирателей».

Политик Алексей Навальный, которому ЦИК отказал в регистрации на выборах президента, объявил забастовку избирателей.

21. Додон: парламентарии Молдавии обсуждают выход страны из СНГ.

22. Вице-премьер правительства России по вопросам спорта Виталий Мутко временно покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС) и намерен уйти с должности главы Оргкомитета «Россия-2018». Причиной послужило решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить его от Олимпиады.

23.

*Ракета Falcon 9 вывела в космос 10 спутников.

SpaceX осуществила в пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT, все аппараты были успешно выведены на орбиту. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг. Первая ступень была использована повторно.

*SpaceX обогнал «Роскосмос» по числу успешных пусков в 2017 году.

По состоянию на 25 декабря частная американская компания SpaceX обогнала российскую госкорпорацию «Роскосмос» по числу успешных пусков в 2017 году. На статистику космических стартов обратил внимание американский астрофизик Джонатан Макдауэлл.

24. Новая российская энциклопедия посвятила Путину 22 страницы, Пушкину — 5. Путину новое издание понравилось, он назвал его «хорошим и добротным».

25. Нефтепереработка Венесуэлы почти полностью остановилась.

Почти все нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы остановлены, продолжают работу только два – “Амуай” и “Кардон”. Об этом заявил руководитель профсоюза работников нефтяной промышленности страны Иван Фрейтес.

Источник: facebook.com

Автор: Влад Пономарь

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