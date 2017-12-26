Топ-30+ новостей. Обмен пленными состоится 27 декабря

1. Маккейн : «Решение президента Трампа поставить Украине противотанковый комплекс Javelin означает, что США поддерживают своих союзников в отстаивании независимости и территориальной целостности».

При этом Маккейн заявил, что «решение запоздало», а оружие укрепит в стране мир.

«Предоставление Украине летального оружия не подрывает мир в Украине. Оно наоборот необходимо для его достижения», — подытожил сенатор.

2. Главарь террористов и боевиков ОРДО Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

3. Биометрический контроль на границе с РФ начнут до Нового года - Шкиряк.

4. Киев зовет на Донбасс немецких офицеров.

Порошенко предложил Меркель отправить в СЦКК офицеров бундесвера.

Германия и Франция намереваются выступить посредниками в деле возвращения российских офицеров в состав СЦКК, сообщает германское правительство по итогам телефонных переговоров между президентом Украины Петром Порошенко и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Украинский глава пообещал приложить «все усилия» для обмена пленными на Донбассе.

5. У США и РФ разные подходы к миротворцам на Донбассе – Госдеп США.

6. Геращенко: Голосование Беларуси в угоду России – некорректно.

7. В Киеве заговорили о переносе переговоров по Донбассу из Минска из-за голосования Беларуси по Крыму.

8. Банковская группа Сбербанка России признана в Украине недействительной.

9. Кадырову заблокировали инстаграм и фейсбук.

10. В рамках дела Манафорта ФБР "копает" отмывание денег соратниками Путина.

ФБР обратилось к правительству Кипра с просьбой предоставить финансовую информацию о ликвидированном банке FBME, который использовался близкими к президенту РФ россиянами и был обвинен правительством США в отмывании денег. Об этом, ссылаясь на источники, пишет The Guardian.

Бюро заинтересовалось банком FBME, поскольку Кипр стал объектом расследования сговора между президентской кампанией Трампа и Кремлем, которое ведет Роберт Мюллер.

Один из источников сообщил, что запрос связан с продолжающейся проверкой Мюллером Пола Манафорта, бывшего управляющего кампанией Трампа, которому было предъявлено обвинение в октябре.

На прошлой неделе издание Bloomberg сообщило, что FBME является объектом двух американских расследований: одно – в отношении подразделения кредитных карт банка, а другое – по поводу отмывания денег из России.

По данным издания, расследование, которое возглавляет прокуратура США в Нью-Йорке, связано с потоком незаконных российских денег на рынок недвижимости в Нью-Йорке.

FBME, ранее известный как Федеральный банк Ближнего Востока, основан в Танзании, но около 90% его банковских операций проводилось на Кипре. В отчете сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США за 2014 год говорится, что банк является институтом, в первую очередь вызывающим подозрения в отмывании денег.

В докладе было установлено, что Банк уклоняется от усилий Центрального банка Кипра проверить его деятельность и что FBME способствует отмыванию денег, финансированию терроризма, транснациональной организованной преступности, мошенничеству, уклонению от санкций, торговле оружием и политической коррупции.

Согласно внутреннему отчету Центрального банка Кипра о FBME за 2014 год, полученном Guardian, банк установил финансовые отношения с россиянами, которые считались политически чувствительными клиентами, и что около половины клиентов банка были гражданами России, включая Владимира Смирнова , близкого к Путину, и Александра Шишкина, члена президентской партии "Единая Россия".

В 2016 году FBME попал под действие "пятой специальной меры" - жесткого инструмента регулирования, который был создан после терактов 11 сентября. Этот шаг запретил банку вести бизнес в США или использовать доллары США и запретил американским банкам открывать или использовать какие-либо банковские счета от его имени.

Как известно, ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Януковича.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании спецсоветника Роберта Мюллера о сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

11. СМИ: Заммэра Запорожья во время обысков по делу о связях с «боевиками» выпрыгнул в окно и побежал в террористическую "ДНР".

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят несколько десятков обысков у чиновников Запорожья. В частности, следственные действия проводятся у заместителя мэра города Анатолия Пустоварова.

Сам он, по информации издания, скрылся от правоохранителей. Сайт IPnews со ссылкой на источники утверждает, что замглавы Запорожья «сбежал в сторону Горловки», которую контролирует террористическая «ДНР».

Кроме того, следственные действия идут у замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко и у его брата Марка Марченко. Первого ранее обвиняли в незаконном обогащении. По данным IPnews, сотрудники СБУ его задержали.

Всего сотрудники спецслужб ведут около 60 обысков. Агентство УНИАН со ссылкой на свои источники сообщает, что запорожских чиновников и их помощников заподозрили «в возможных связях со структурами, которые финансируют боевиков "ДНР", а также в передаче секретной информации террористам Донбасса.

12. Китайская металлургия переедет в Приморский край. Собственные мощности Китай закрывает из-за экологических требований.

13. «Роснефть» поделится газом с ВР. Госкомпания продает 49% в двух газовых месторождениях на Ямале.

14. В Польше арестован экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков.

15. СМИ: МВД и ФСБ получат биометрические данные клиентов банков.

16. Госдума разрешила засекречивать информацию о банках.

Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий ограничения на раскрытие информации о банках и физлицах, финансирующих исполнение гособоронзаказа.

17. «Коммерсантъ» сообщил о подготовке ЦБ РФ к ужесточению ипотечного кредитования.

18. Багажники - под завязку: жители Петербурга едут в Финляндию за едой.

Километровые очереди на границе, цены в евро, плохая погода ... ничто не останавливает россиян в стремлении запастись качественной едой по доступным ценам.

19. Росавиация сократит новогодние чартерные программы шести авиакомпаниям.

20. Правительство РФ утвердило рост тарифов на услуги «Транснефти» со следующего года на 3,95%.

21. Россияне назвали необходимую для достойной жизни сумму.

Среднестатистическому россиянину для достойной жизни нужно примерно 40 тыс. руб., передает РИА «Новости» заявление генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.

22. На поддержку гособлигаций РФ бросили пенсионные деньги.

23.

*Россельхознадзор обнаружил антибиотики в молоке.

*В сервелате обнаружили конину и антибиотики.

*Россельхознадзор нашел антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино».

24. Роскомнадзор: Незаконный оборот SIM-карт в России вырос в 3 раза.

25. В Госдуме предложили блокировать СМИ за публикацию материалов «иноагентов» без маркировки.

26. Госдума хочет приравнять к СМИ — иностранным агентам обычных людей.

В новом законопроекте сказано, что любой человек физическое лицо может быть признан СМИ — иностранным агентом, если выполнены два условия: 1. он распространяет информационные материалы, 2. он получает деньги из иностранных источников. Никаких других дополнительных критериев и объяснений, как будут искать таких СМИ-людей, нет. В Госдуме подтвердили, что такими СМИ могут быть признаны как иностранцы, так и россияне.

27. За майнинг криптовалюты для расчетов в РФ собрались ввести уголовную ответственность.

28. ФАС выявила сговор на торгах по организации патриотического воспитания молодежи.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор в торгах по организации и проведению детских и молодежных мероприятий. Начальная цена по всем контрактам составила 26 млн руб.

29. Пресс-секретарь «Роснефти» призвал чиновников не бояться получать подарки от компании.

30. Россияне стали больше работать и меньше зарабатывать( в комментариях).

31. Жители Катангского района Иркутской области пожаловались начальнику управления МВД на голод.

32. Эксперты составили списки самых бедных столиц регионов России.

Согласно анализу КБ «Стрелка», больше всего «бедных и зависимых» столиц регионов в России находятся в ее Европейской части. Там их 85%. Среди них Брянск, Владимир и Орел.

Источник: facebook.com

Автор: Влад Пономарь

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