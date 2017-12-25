Топ-30 новостей. США пообещали Украине дальнейшую поддержку

1. Волкер призвал сохранить санкции против России.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что антироссийские санкции «нужно сохранить».

«Cанкции (против России) нужно сохранить, так как они заставляют Россию выполнять условия Минских соглашений. Очень важно, чтобы США и Европа были едины в своей позиции по этому вопросу», — заявил Волкер.

Он заявил, что 2017 год стал самым кровопролитным в Украине из-за увеличения обстрелов и нарушений режима прекращения огня.

"Нужно сохранять давление. Россияне должны заставить свои силы соблюдать перемирие и отвести оружие. Мы стремимся достичь договоренности, по которой Москва отводит свои силы и позволяет голубым шлемам ООН занять позиции для обеспечения безопасности", - сказал Волкер.

Вопрос аннексии Крыма, по его словам, это долгосрочная проблема.

"Мы не можем признать аннексию. Нам нужна длительная политика непризнания и сохранения санкций", - отметил Волкер.

2. США пообещали Украине дальнейшую поддержку.

Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации на Донбассе.

США будут и дальше поддерживать Украину, в том числе в плане укрепления обороноспособности страны, а также в сфере антироссийских санкций. Таков один из итогов телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

3. Столтенберг считает, что создание Россией новых крылатых ракет нарушает договор ДРСМД.

Создание Россией крылатых ракет 9М729 нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение высказал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

4. Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных на Донбасс.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали российских офицеров вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе.

5. В России вырос спрос на надувные танки и ракеты.

Спрос на средства имитации и маскировки боевой техники стабильно растет, вооруженные силы России и других стран все более активно закупают надувные ракеты и танки, сообщил начальник отдела маркетинга и продаж продукции военного назначения компании «Русбал» Алексей Комаров.

6. ГПУ расследует дела в отношении 49 граждан РФ за ведение войны против Украины.

7. Военная прокуратура привлекла к уголовной ответственности 79 человек по фактам агрессии РФ.

8. Задержанный в Ровно российский шпион получил 14 лет тюрьмы.

Корецкий районный суд Сумской области приговорил к 14 годам лишения свободы агента российской разведки, задержанного в Ровно в октябре 2016 года.

9.

*С 1 января иностранцы смогут въехать в Украину только по биопаспортам.

В СНБО считают, что данные меры усилят позиции нашей страны по безопасности.

*Турчинов считает, что биометрической контроль усилит борьбу с криминалитетом и разведчиками.

*Все пункты пропуска на границе с Россией оборудованы системой биометрического контроля, - ГПСУ.

10. Порошенко усилит украинскую группировку на Донбассе.

Президент Петр Порошенко заявил, что опасность эскалации со стороны агрессора растет, но Украина готова к любому сценарию.

11. Резолюция по Крыму позволит усилить санкции против РФ в следующем году, - правозащитник.

12. В Раде предложили сменить Беларусь как площадку для мирных переговоров.

13. Украина и Канада скоординировали действия в вопросе миротворцев ООН на Донбассе.

14. США ввели санкции против 10 «воров в законе» РФ.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о введении санкций против самых известных российских «воров в законе», которых США подозревают в проведении серьезных транснациональных преступных операций, а также против двух юридических лиц.

Внесение в список означает запрет гражданам США совершать финансовые или иные операции с данными физическими и юридическими лицами и замораживает любые активы, которые эти лица могут иметь под юрисдикцией США.

«Воры в законе — это явление в рамках евразийских преступных синдикатов, они связаны с длинным списком незаконных действий по всему миру. Казначейство ввело санкции против них в рамках более широкой стратегии по разрушению финансовой инфраструктуры транснациональных преступных организаций, представляющих угрозу для США и наших союзников», — пояснил директор OFAC Джон Э. Смит.

В списке Минфина указаны и прозвища указанных лиц:

1)Захарий Калашов — «Шакро Молодой».

2) нижегородец Василий Христофоров — «Воскрес».

3) Камчибек Колбаев («Камчи»).

4) Лаша Шушанашвили — «Лаша Руставский».

5) еще один уроженец Нижнего Новгорода — Владислав Леонтьев («Вадик Белый «).

6) уральский криминальный авторитет Юрий Пичугин («Пичуга»).

7) бывший гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой — Владимир Тюрин («Тюрик»).

8) Гафур Рахимов.

9) Алимжан Тохтахунов — «Тайванчик».

10) сочинец Рубен Татулян («Робсон»).

15. В ЕС хотят, чтобы Россия успокоила боевиков на Донбассе.

В ЕС заявили об обеспокоенности из-за обострения ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и надеются, что Россия применит свое влияние на сепаратистов незаконных вооруженных формирований.

16. Волкер: Боевики расположились прямо возле ДФС.

Боевики пророссийской террористической организации "ДНР" расположились около Донецкой фильтровальной станции, которая является важным объектом жизнеобеспечения региона.

17. МИД Британии: Решение РФ о выходе из СЦКК может навредить Минским соглашениям.

18. Россия скрывает истинные причины Смоленской катастрофы – глава МИД Польши.

19. РФ тренировалась захватить страны Балтии во время учений "Запад-2017" - СМИ.

Главным сценарием российских учений "Запад-2017" была не антитеррористическая операция или государственная оборона, а проведение полномасштабной войны против НАТО в Европе.

20. Единственный авианосец России жестоко обделили.

Российский авианесущий крейсер, попавший в мировые сводки новостей во время сирийской кампании, похоже так и не отремонтируют до конца.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе, контракт на ремонт с модернизацией корабля подпишут уже в первом квартале будущего года. Однако "апгрейд" "Кузнецова" "будет не таким глубоким, как планировалась".

Получается, что "Кузнецова" "подрихтуют", чтобы вновь отправить на ремонт. Замкнутый круг.

21. В Турции назвали конкурентов России на рынке газа.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что конкуренция между США и Россией на рынке природного газа неуклонно растет.

Он предположил, что США постараются стать экспортерами природного газа. При этом Канада и Австралия также начинают все больше заявлять о себе как страны-экспортеры природного газа, добавил Бирол.

«В этом случае страны-импортеры, в том числе Турция, также смогут извлечь выгоду. Для этого необходимо тщательно проанализировать ситуацию и наилучшим образом воспользоваться ее преимуществами», — сказал Бирол в Анкаре.

По его словам, диверсификация источников поставок энергоносителей является чрезвычайно важным фактором, а политика Турции направлена на укрепление энергетического сектора.

22. Российскому офицеру СЦКК запретили въезд в Украину на 3 года.

23. ЮНИСЕФ: Донбасс стал одним из самых заминированных регионов мира.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал Восточную Украину одним из самых заминированных регионов мира. По его данным, неразорвавшиеся боеприпасы и «другие смертоносные пережитки войны» представляют опасность для 220 тыс. детей Донбасса.

24. Visa и MasterCard в Крыму отключили от пополнения через терминалы.

25. ФСБ назвала число выехавших воевать на стороне террористов россиян.

За последние годы около 4,5 тыс. россиян выехали за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов. Об этом рассказал глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

26. «Газпром» остановил закупку труб для «Северного потока-2».

27. В Австрии задержан теневой банкир из России.

28. Спасение миллиардеров от санкций оплатят за счет бюджета.

Российские власти согласились задействовать ресурсы федерального бюджета для помощи богатейшим гражданам, которые из-за угрозы санкций будут вынуждены вернуть капиталы из офшоров в РФ.

29. СМИ: Трамп намерен снизить зависимость США от импорта редких металлов из Китая и РФ.

Как заявил президент США, страна не должна зависеть от соперников в том, что касается редких металлов, которые необходимы для экономического роста страны.

30. Fitch «подняло» Индонезию выше России.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Индонезии в иностранной валюте на одну ступень — с «BBB-» до «BBB», что выше рейтинга России («BBB-»).

31.

*СБ ООН усилил санкции против КНДР.

Совет Безопасности (СБ) ООН принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи.

«29 ноября Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету. Это была очередная попытка режима (лидера КНДР) Ким Чен Ына замаскироваться под великую державу, когда его народ голодает, а солдаты — бегут. Для международного сообщества это беспрецедентный вызов от открыто непокорного государства. И мы дали беспрецедентный ответ», — заявила после голосования постпред США при ООН Никки Хейли.

Новые санкции ООН еще сильнее ограничивают поставки топлива в КНДР и запрещают экспорт широкого круга товаров.

Совет Безопасности ООН 22 декабря единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год. Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева. Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

В отношении 16 физических лиц введены визовые запреты. Их имущество за пределами КНДР подлежит замораживанию. Северокорейцы, работающие за границей и отправляющие деньги домой, должны быть репатриированы в течение 12 месяцев.

На заседании ООН, созванном в связи с последним ракетным испытанием КНДР, представитель США Никки Хейли призвала все страны прекратить дипломатические связи с этой страной.

Она также заявила, что США не ищут войны с КНДР, но если она произойдет, режим Северной Кореи будет полностью уничтожен.

*Трамп о новых санкциях против КНДР: мир не хочет смерти.

*КНДР назвала последние санкции ООН "актом войны".

*Канада и США организуют международный саммит по противодействию КНДР.

В 2018 году в Канаде пройдет международный саммит, где обсудят глобальное сотрудничество в противодействии агрессивным действиям КНДР.

*СМИ: США рассматривают варианты удара по КНДР.

США разрабатывают планы военного удара по Северной Корее, чтобы остановить ее программу ядерного оружия.

32. Заправка в воздухе: США создали новый танкер. Boeing создала первый в мире дрон — палубный топливозаправщик.

Корпорация Boeing впервые показала широкой публике MQ-25 — беспилотный летательный аппарат-топливозаправщик. По мнению компании, на современном этапе развития авиации ВМС США это средство больше всего подходит для дозаправки американских палубных самолетов в воздухе.

33. Зюганов: Дагестан отдали кланам на растерзание.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил об отсутствии у России выстроенной политики на Кавказе, в Закавказье и Средней Азии.

34. МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Российскому паралимпийскому комитету отказали в восстановлении в правах.

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). т.к. в РФ на государственном уровне существовала допинговая программа.

35. Бобслеист Воевода предложил россиянам выступить на Играх-2018 под Георгиевским флагом.

36. СМИ: Мутко покинет пост президента РФС в ближайшие дни.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на следующей неделе сложит с себя полномочия президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Собеседники издания связывают добровольную отставку Мутко с «давлением» со стороны Международной футбольной федерации (FIFA) «в связи с допинговым кризисом».

Мутко оказался в числе тех чиновников, к которым Международный олимпийский комитет (МОК) применил санкции в связи с ним — в виде пожизненного запрета посещать Олимпийские игры.

Издание допускает, что кризис может коснуться и футбола. В FIFA уже поступил список, составленный Всемирным антидопинговым агентством (WADA), содержащий фамилии российских футболистов, чьи пробы показались ему подозрительными.

Источник: facebook.com

Автор: Влад Пономарь

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