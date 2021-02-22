Топ-фигуранта дела ПриватБанка сняли с чартера при попытке вылета из Украины

Финансист подозревается в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупных размерах. За это ему "светит" срок от 7 до 12 лет лишения свободы.

22 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ задержали экс-первого замглавы "ПриватБанка" Владимира Яценко. Об этом сообщает APnews з посиланням на прес-службу бюро.

По предварительным данным, финансист пытался вылететь чартерным рейсом в Вену, однако его борт завернули правоохранители.

Впоследствии самолет Яценко был направлен в Борисполь, где сотрудники Бюро и СБУ провели задержание бизнесмена и вручили ему подозрение, подписанное главой ОГП.

В чем подозревается Владимир Яценко?

По данным НАБУ, финансист подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УКУ («Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах, которое было вверено лицу или находилось в его ведении»).

Санкция статьи предусматривает срок от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в 2020 г. Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров "ПриватБанка" о признании недействительными договоров о приобретении акций, заключенных в 2016 г. во время национализации финучреждения. Среди истцов числится и Владимир Яценко.

Источник: apnews.com.ua/

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