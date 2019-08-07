Торговая война США и Китая: кризис юаня и профит Украины

В набирающей обороты торговой войне США и Китая есть место и для украинского профита

Если на прошлой неделе введенные США 10% пошлины на китайский импорт объемом $300 млрд пошатнул нефть и, как не странно, рубль, то вчера в очередное и, на сей раз, рекордное пике ушел юань.

Так, намедни стало известно, что Пекин рекомендовал госкомпаниям приостановить импорт сельхозпродукции США, а так же прекратил искусственную поддержку курса юаня. В итоге, национальная валюта КНР согласно официальному курсу просела до 6,9225, что является минимумом с декабря 2018. Но, вот ведь дилемма, такой курс за пределами ЦБ КНР не встретить.

На валютных биржах юань колеблется от 7,02 к 7,05 за доллар, что является минимумом за последние 11 лет!

Такое пике, с одной стороны, позволит Китайским товарам быть более конкурентоспособными в условиях торговой войны, с другой стороны, девальвация валюты зачастую воспринимается негативно, а такая резкая лишний раз подтверждает, что экономика КНР это все же не независимый организм. Иными словами, мыльный пузырь, внутри которого все контролируется Пекином, а не живет по законам рынка, может в любой момент лопнуть, явив миру реальную ситуацию.

Что же, в дальнейшем, уверен, Китай продолжит свою политику противостояния с США, ведь менталитет им явно не позволит пойти навстречу Белому дому, по крайней мере, до следующих президентских выборов. В противостоянии же с США им победителями не выйти, но, как говорится, нет худа без добра. Ведь это противостояние окажет давление на сырьевой рынок, с последующим падением цен на энергоносители, что крайне болезненно отразится на странах живущих исключительно за счет сырьевого экспорта.

Да и совсем забыл, запрет на импорт сельхозпродукции из США в Китай коснулся и соевых бобов. В Китае рынок соевых бобов занят американской продукцией на 35,2%. Теперь эту колоссальную черную дыру нужно будет Пекину компенсировать новыми поставщиками. И надо же, Украина как-раз ставит пятнадцатилетние рекорды по выращиванию соевых бобов. Как бы в скором времени не были поставлены новые рекорды уже по их экспорту!

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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