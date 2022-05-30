Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:55
Просмотров: 44

Торговые ограничения Запада против российской экономики работают - британская разведка

Торговые ограничения Запада против российской экономики работают - британская разведка

Пост для гурманов

Британская разведка подтвердила очевидное: торговые ограничения Запада против российской экономики работают, иначе бы путин не устраивал торги «снятие санкций в обмен на продовольствие».

(https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1530795178365181953?s=20&t=BisuiRqPJFztm-z7odiiMw)

# москву напрягает несколько моментов:

● Такого масштабного санкционного давления ни на одну страну никогда не оказывалось.

● Экономика рф исключается из глобальной торговли, но самое болезненное - с энергорынка, что ведет к падению добычи, которое будет трудно восстановить. Это убьёт статус россии крупнейшего поставщика энергоресурсов в мире

● В Брюсселе и Вашингтоне утверждают, что снимать санкции будут только по согласованию с Украиной.

● В США говорят, что американские экспортные ограничения против рф - это надолго.

# И тут самое время вспомнить знаменитую историю с поправкой Джексона-Вэника, которая для россии действовала 38 лет и теперь рискует повториться с новой силой.

* Этот законодательный акт был принят в 1974 году, в разгар холодной войны; после распада СССР перешёл к постсоветским странам. Предусматривает повышенную ставку налогов и тарифов на экспорт товаров и запрет на предоставление госкредитов (более выгодные условия)

* США окончательно отменили действие поправки для Украины в 2005 году, а для россии - только в 2012-м.

* С 2005 по 2012 год Украина обладала рыночным преимуществом, благодаря которому рф было выгодней экспортировать свои товары в США не напрямую, а через Украину.

Источник: https://t.me/gasunited/6032

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Страны ЕС не смогли достичь договоренности по эмбарго на российскую нефть. Переговоры продолжатся сегодня, - Reuters
Сегодня 07:12    2
Беженцы из Украины ответили на вопрос: где лучше – дома или за границей? (ИНФОГРАФИКА)
Сегодня 07:04    33
Брифінг начальника штабу спецпідрозділу «KRAKEN» при Міноборони Костянтина Немічева
Сегодня 06:45    60
«Три етапи відновлення України»: прем‘єр-міністр Денис Шмигаль дав інтерв‘ю BBC
Сегодня 06:36    63
Большинство украинцев считают, что вооружение граждан увеличит обороноспособность станы и приведет к уменьшению уровня преступности (ИНФОГРАФИКА)
Сегодня 06:27    69
Очередной план России проваливается - теперь самолеты НАТО будут в 150 км от границ c РФ
Сегодня 06:18    100
Польша передаст Украине 18 самоходных артиллерийских 155-мм установок «AHS Krab»
Сегодня 06:09    94
Пробуксовывая на поле боя, Кремль активизировал информационную войну
Сегодня 04:54    145
Рашистский металлолом поедет на европейские гастроли
Сегодня 00:49    182
Оперативна інформація станом на 18.00 29.05.2022 щодо російського вторгнення
29.05.2022 18:42    230
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 