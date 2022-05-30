Торговые ограничения Запада против российской экономики работают - британская разведка

Пост для гурманов

Британская разведка подтвердила очевидное: торговые ограничения Запада против российской экономики работают, иначе бы путин не устраивал торги «снятие санкций в обмен на продовольствие».

(https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1530795178365181953?s=20&t=BisuiRqPJFztm-z7odiiMw)

# москву напрягает несколько моментов:

● Такого масштабного санкционного давления ни на одну страну никогда не оказывалось.

● Экономика рф исключается из глобальной торговли, но самое болезненное - с энергорынка, что ведет к падению добычи, которое будет трудно восстановить. Это убьёт статус россии крупнейшего поставщика энергоресурсов в мире

● В Брюсселе и Вашингтоне утверждают, что снимать санкции будут только по согласованию с Украиной.

● В США говорят, что американские экспортные ограничения против рф - это надолго.

# И тут самое время вспомнить знаменитую историю с поправкой Джексона-Вэника, которая для россии действовала 38 лет и теперь рискует повториться с новой силой.

* Этот законодательный акт был принят в 1974 году, в разгар холодной войны; после распада СССР перешёл к постсоветским странам. Предусматривает повышенную ставку налогов и тарифов на экспорт товаров и запрет на предоставление госкредитов (более выгодные условия)

* США окончательно отменили действие поправки для Украины в 2005 году, а для россии - только в 2012-м.

* С 2005 по 2012 год Украина обладала рыночным преимуществом, благодаря которому рф было выгодней экспортировать свои товары в США не напрямую, а через Украину.

Источник: https://t.me/gasunited/6032

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