Трамп давит на Грэма

Администрация Трампа тайно давит на Сенат, чтобы смягчить законопроект Линдси Грэма о санкциях против России, - The Wall Street Journal. (https://www.wsj.com/politics/policy/trump-russia-sanctions-senate-dea1f81d?mod=hp_lead_pos3)

● Белый дом пытается значительно ослабить билль Грэма, так как стремится наладить отношения с Москвой вместо того, чтобы наказать её за продолжение войны против Украины. Трамп боится, что билль Грэма повредит этим попыткам.

● На протяжении последних недель чиновники из администрации Трампа связывались с Грэмом, убеждая его смягчить законопроект, главным образом, заменив формулировку "должен ввести" на "может ввести" везде, где она появляется в тексте, фактически убрав тем самым любые обязательства, которые вводил бы этот билль.

● Это нормальная практика, когда Белый дом взаимодействует с законодателями, чтобы обеспечить себе гибкость действий. Но ряд чиновников опасается, что если убрать из билля Грэма обязательства к исполнению, он окажется совсем уж беззубым.

● Соавтор законопроекта сенатор Ричард Блументал пока публично не комментирует переговоры о правках. Линдси Грэм сказал, что не против внести некоторые правки, такие как, например, исключение вторичных пошлин для стран, которые предоставляют Украине военную и экономическую помощь, что защитило бы европейцев от 500%-х пошлин за закупку нефти, газа и урана у РФ. Но Грэм умалчивает о других правках, которые администрация Трампа просила его ввести.

● The Wall Street Journal подчёркивает, что необходимость продолжения помощи Украине сейчас является предметом редкого консенсуса между демократами и республиканцами в Конгрессе. Многие проделывают тяжёлый путь в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и увидеть разрушения, которые принесла война. Но никаких шагов в этом направлении Конгресс пока не предпринял.

● Сенатор Тим Кейн (дем) верит, что Линдси Грэм будет защищать свой законопроект и не пойдёт на уступки, которые сделают его совсем беззубым. В Сенате всё ещё присутствует 82 голоса из 100 в поддержку билля, которые позволят обойти вето Трампа.

̶Л̶а̶д̶н̶о̶,̶ ̶К̶р̶а̶с̶н̶о̶в̶,̶ ̶м̶ы̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶в̶с̶ё̶ ̶п̶о̶н̶я̶л̶и̶.̶

Понравилось заявление (https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/europe-can-sustain-ukraines-war-effort-without-us-german-general-says-2025-06-06/) генерал-майора Кристиана Фройдинга, начальника штаба Бундесвера по планированию, который сказал, что Европа уже взяла на себя 60% обеспечения Украины вооружением, и сможет поддерживать её и без США. Заявление, конечно, достаточно самоуверенное, так как мы все знаем о проблемах Европы с производством вооружений и отсутствием ключевых возможностей (таких как ПРО и ракетная артиллерия). Но здесь главное - политическая воля, которая сворачивает горы, когда она есть.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/18024

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