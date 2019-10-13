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Трамп готовит указ, которым может разрушить экономику Турции: подробности

Трамп готовит указ, которым может разрушить экономику Турции: подробности

Дональд Трамп может подписать указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.

Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает «Европейская правда«.

«Приказ делегирует полномочия министру финансов по согласованию с президентом и с госсекретарем, вводить санкции против отдельного лица и правительственных органов Турции, причастных к нарушению прав человека или к действиям, которые приведут к ухудшению мирной обстановки, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии», — сказано в заявлении.

Также указ Трампа должен наделить полномочиями министра финансов вводить вторичные санкции за значительные транзакции с физическими лицами и органами правительства Турции.

«По распоряжению президента Трампа мы будем вводить санкции против конкретных лиц или ведомств Турции в случае необходимости», — заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Он добавил, что уже одобрил этот приказ, но пока его не подписал. Проект приказа разработан с целью «убедить Турцию отказаться от любых дальнейших военных действий на северо-востоке Сирии».

«Это очень мощные санкции. Мы надеемся, что нам не придется их использовать, но мы можем остановить турецкую экономику, если придется», — сказал министр финансов США, цитирует CBS News.

Источник: sprotyv.info

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