Трамп хоче послабити санкції проти росії

Європейські посадовці заявляють, що адміністрація Трампа зменшила свою участь у зусиллях із закриття лазівок для обходу антиросійських санкцій

Вони зазначили, що Сполучені Штати були практично відсутні в кількох робочих групах, створених союзниками для боротьби зі спробами обійти санкції, накладені на кремль.

За словами посадовців, США здебільшого не реагують на діяльність однієї з груп, яка зосереджена на тому, щоб перешкодити росіянам отримати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/59451

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